Tanggapan Ruben Onsu Dituding Rajin Berdoa Tapi Punya Penyakit Hati 

JawaPos.com - Di tengah panasnya permasalahan yang belum mereda dengan Sarwendah, Ruben Onsu mendapat tudingan dari netizen di media sosial. Ayah Betrand Peto itu disebut punya penyakit hati karena suka iri hati dan dengki.

"Katanya si R rajin berdoa tapi kok iri hati, dengkinya nggak habis-habis, selalu menggiring opini publik. Apa nggak capek ya? Memang ada ya laki-laki mulutnya lemes, setahuku yang biasanya mulut lemes kan perempuan," tulis komentar salah netizen.

Ruben Onsu meng-capture komentar tersebut, mengunggah di akun media sosialnya, dan kemudian menanggapinya. Dia bingung dituding punya penyakit hati oleh netizen. Ia merasa tidak seperti dugaan pengguna media sosial tersebut.

"Justru karena saya rajin berdoa makanya saya ditunjukkan dan yang saya iri yang mana? Iri karena apa ? Wkwk. Jangan over narsis ah, coba diingat Iagi iri yang bagian mana?," ujar Ruben Onsu memberi tanggapan.

Dia juga merespons tudingan mulut lemes. Ruben merasa masih bicara dalam batas wajar atau tidak berlebihan ketika memberikan tangapan.

"Masak sih saya lemes ? Coba diingat-ingat lagi, tonton lagi masih ada kok. Idolanya kalau Iagi live product sering nggak ngatain orang atau mengarah menyindir? Mau diingetin lagi nggak tayangan-tayangannya betapa sucinya idola anda. Jadi, jangan merasa terzalimi terus," ungkap Ruben Onsu.

Dia juga menyatakan, apa yang dia ungkap di media sosial tujuannya hanya ingin mengingatkan sesuatu yang dinilai kurang tepat dalam pengamatan Ruben Onsu. Misalnya, saat Ruben mengunggah konten video pacar baru Sarwendah yang seolah mengklaim rumah Ruben sebagai miliknya.

"Karena suka pada amnesia dan sudah kebablasan main rumah-rumahannya ah. Jadi, yang menggiring opini selama saya diam siapa? Masih lupa juga? Saya tetap bangga dengan diri saya walau kalian bilang lemes / kayak perempuan / ngondek / atau apa aja deh terserah idolanya yang terpenting ikut nikmatin kan keringat saya?," ujar Ruben Onsu.