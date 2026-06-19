Ruben Onsu Sudah Sangat Rindu Jalan Bareng dengan Anak-anaknya

JawaPos.com - Perseteruan antara Ruben Onsu dengan Sarwendah terkait masalah pengasuhan anak belum mencapai titik temu. Meski sudah viral di media sosial, perkembangan hubungan mereka masih jalan di tempat.

Buktinya, Ruben Onsu mengaku masih dipersulit untuk sekadar bertemu dengan kedua putrinya, Thalia Putri Onsu dan Thania Putri Onsu, sampai sekarang.

"Kemarin aku coba menghubungi tapi tidak bisa ketemu. Harus ada persetujuan dulu (dari Sarwendah)," ujar Ruben Onsu di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (19/6).

Ruben mengaku sudah sangat rindu untuk jalan bareng bersama anak-anaknya setelah cukup lama terpisahkan.

"Saya cuma mau jalan sama anak-anak saya, itu aja.Tapi itu yang nggak dapat, agak susah gitu ya," ujar Ruben Onsu.

Ruben Onsu menegaskan bahwa telah terjadi kesepakatan terkait masalah pengasuhan anak antara dirinya dengan Sarwendah setelah bercerai. Ruben tidak apa-apa Sarwendah tidak mau berdamai dengannya, yang paling penting masalah pengasuhan anak dipatuhi oleh sang mantan.

"Putusannya kan empat hari sama ibunya, tiga hari bersama saya. Cuma itu tidak ditepati, jadi belok ke mana-mana. Padahal tinggal dijalankan aja," tutur Ruben Onsu.

Jika masih terus dipersulit untuk bertemu anak, bukan tidak mungkin Ruben Onsu benar-benar menempuh upaya hukum untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan pengasuhan dari dirinya.

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