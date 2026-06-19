Pujian Ahmad Dhani Terhadap Mulan Jameela Sebagai Istri yang Taat Suami Tanpa Syarat

JawaPos.com - Ahmad Dhani kembali menjadi pusat perhatian publik lewat unggahan terbarunya di Instagram. Dalam unggahan tersebut, ayahanda Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani memberikan pujian terhadap istrinya, Mulan Jameela.

Menurut Ahmad Dhani, Mulan Jameela termasuk istri yang taat tanpa syarat untuk menjalankan perintah Allah dalam menjalankan ketaatan kepada suami.

"Istri yang seperti istri saya ini," tulis Ahmad Dhani memberikan pujian kepada Mulan Jameela, dalam keterangan video pada unggahannya di Instagram.

Dalam video yang diunggah Ahmad Dhani, terdapat seorang perempuan memberikan penjelasan tentang kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami tanpa syarat, murni untuk melaksanakan perintah Allah.

"Di dalam agama, ketaatan istri kepada suami itu bukan perintah manusia, tapi perintah Allah. Bukan karena suami itu kaya atau miskin, bukan juga karena suami kita sempurna, tapi karena Allah menempatkannya sebagai pemimpin di dalam rumah tangga kita," kata perempuan dalam video.

Perempuan itu mengingatkan kewajiban taat kepada suami dianggap sebagai transaksi. Misalnya mau taat kepada suami karena dia kaya atau mapan. Mau suami kaya atau tidak, Tuhan mewajibkan seorang istri untuk taat kepada suaminya.

"Masalahnya sekarang banyak istri merasa paling pintar. Begitu melihat nasihat yang tidak sesuai dengan kemauannya, langsung ditolak. Kalau bisa dibantah ya dibantah, kalau bisa dipelintir ya dipelintir, kalau bisa dibelokkan ya dibelokkan. Padahal, kebenaran tidak akan pernah berubah hanya karena tidak cocok dengan ego kita," ungkapnya.

Dia juga memberikan peringatan keras seorang istri yang kufur nikmat kepada suaminya. Yaitu seorang istri yang selalu mencari kekurangan suaminya dan tidak mau mengakui kebaikan-kebaikan yang diberikan.

"Hati-hati ya, taat yang kita remehkan hari ini bisa menjadi perkara besar di akhirat nanti. Karena iman bukan cuma soal sholat, bukan cuma soal ibadah, tapi juga adab terhadap suami," ungkapnya.