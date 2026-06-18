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Abdul Rahman
Jumat, 19 Juni 2026 | 06.56 WIB

Kenny Austin Selalu Ajak Main Anak Sebelum Berangkat Kerja

Aktor Kenny Austin. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Aktor Kenny Austin. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Aktor Kenny Austin dan Amanda Manopo kini resmi menyandang status baru sebagai ayah dan ibu setelah buah hati pertama mereka terlahir ke dunia, beberapa waktu lalu.

Kenny Austin selalu mengajak anaknya bermain saat berada di rumah. Baginya, bermain dengan si kecil sangat menggembirakan. Karena di matanya, baby Zac sangat menggemaskan dengan sejumlah ekspresinya.

"Sebelum berangkat kerja aku pasti main dulu sama anak meski cuma sebentar. Terus diajak ngomong dulu kalau berangkat, kayak pamitan ya," ujar Kenny Austin saat ditemui di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Meninggalkan anak untuk bekerja sebenarnya terasa cukup berat bagi Kenny. Pasalnya, perkembangan bayi sangat cepat. Suami Amanda Manopo itu tidak mau kehilangan setiap momen perkembangan si kecil.

"Saya ingin lihat setiap perkembangan anak sebenarnya, tapi harus kerja dan harus syuting begini, banyak habiskan waktu di lokasi. Tapi gimana ya, life must go on," ujar Kenny Austin.

Ketika ada waktu libur, dia tidak mau kemana-mana. Waktu liburnya dialokasikan Kenny Austin bersama keluarga, terutama bersama anaknya.

"Pokoknya kalau nggak ada syuting, lagi break, aku selalu luangkan waktu untuk istri dan anak," kata Kenny Austin.

Kenny menaruh harapan besar di hari weekend pekerjaannya bisa libur. Sehingga, dia pun dapat memanfaatkan waktu bersama si buah hati.

"Kalau dibawa ke lokasi nggak bisa. Panas, kasihan," ungkap lawan main Gisella Anastasia dalam sinetron Tobat Jatuh Cinta.

Editor: Abdul Rahman
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