Amanda Manopo Melahirkan di Tanggal Cantik, Sutradara, Desainer, hingga Rekan Aktor Beri Ucapan Selamat

Baby Zac, buah hati pertama Kenny Austin dan Amanda Manopo lahir di tanggal cantik 6.6.2026. (Instagram: kennyauztin)
JawaPos.com - Amanda Manopo melahirkan di tanggal cantik 6.6.2026 yang jatuh pada Sabtu kemarin. Kabar persalinan Manda, sapaan akrabnya, diungkap ke publik melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadi Kenny Austin.
Menurut suami Amanda Manopo itu, buah hatinya berjenis kelamin laki-laki. Proses persalinan dilaksanakan melalui proses caesar sebagaimana sempat dibocorkan Kenny Austin sebelumnya.
"Telah lahir anak laki-laki kami bernama Zac dalam keadaan sehat," tulis Kenny melalui unggahan di akun Instagram kennyauztin.
Dia tampak bahagia sekali akhirnya menyandang status baru sebagai orang tua dengan lahirnya baby Zac. Kenny mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah besar yang diberikan untuk rumah tangganya bersama Amanda Manopo.
"Terima kasih Tuhan Yesus sudah melengkapi keluarga kecil kami, kami bersyukur atas anugerah yang indah ini," ungkapnya.
Kelahiran anak pertama Amannda Manopo dan Kenny Austin diramaikan ucapan selamat dari sejumlah rekan sahabat mereka lintas profesi. Mulai dari kalangan desainer, sutradara, pengusaha, hingga rekan sesama selebriti.
Dari kalangan selebriti yang memberikan ucapan selamat atas lahirnya buah cinta Kenny dan Manda adalah Gisella Anastasia, Prilly Latuconsina, Evan Sanders, Thariq Halilintar, Verlita Evelyn, dan banyak lagi yang lainnya.
"Aaaa congrats @amandamanopo @kennyauztin," tulis Gisella Anastasia pada kolom komentar.
"Congratsssss sayang-sayangku @amandamanopo @kennyauztin. Tuhan Yesus berkati keluarga kalian. Welcome baby Zac !!!," ucap Verlita Evelyn.
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