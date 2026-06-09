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Abdul Rahman
Rabu, 10 Juni 2026 | 00.47 WIB

Lama Tak Komunikasi, Betrand Peto Lihat Sarwendah Tidak Seperti yang Dia Kenal

Betrand Peto. (Instagram: betrandpetoputraonsu) - Image

Betrand Peto. (Instagram: betrandpetoputraonsu)

JawaPos.com - Betrand Peto memutuskan tinggal bersama Ruben Onsu meski sebelumnya ia sempat tinggal bersama adik-adiknya di rumah Sarwendah pascaperceraian.

Betrand mengakui sudah cukup lama tidak menjalin komunikasi dengan Sarwendah sejak ia angkat kaki dari rumahnya di bilangan Cilandak Jakarta Selatan dan kemudian memilih tinggal bersama Ruben Onsu.

"Sudah lama (nggak komunikasi)," ujar Betrand Peto saat ditemui di bilangan Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Cukup lama tidak bersama Sarwendah dan tidak lagi melakukan komunikasi, penyanyi yang kerap disapa Onyo mengakui ada perubahan yang cukup mencolok pada diri Sarwendah.

Dia melihat mantan member Cherrybelle tidak seperti sosok yang dikenalinya selama ini. Puncak perubahan mencolok yang dilihat Betrand Peto dari Sarwendah pada saat ia melontarkan kata-kata kasar ditujukan kepada Ruben Onsu dan permintaan maaf yang sempat disampaikan melalui video.

"Aku nangis. Aku melihat itu bukan Bunda yang aku kenal," ujar Betrand Peto.

Menurut Onyo, dirinya tahu betul seperti apa sosok Sarwendah selama ini. Menurutnya, ibu angkatnya itu nyaris tidak pernah berkata kasar kepada orang lain.

Betrand Peto bersama ayahnya Ruben Onsu. (Instagram: betrandpetoputraonsu)

"Boleh ditanya langsung, aku orang yang paling sayang sama Bunda, aku orang paling perhatian sama Bunda," ujar Betrand Peto.

Onyo menduga ada pihak yang mempengaruhi Sarwendah sehingga dia menjadi orang yang berbeda, tidak seperti yang dikenalinya selama ini.

Editor: Abdul Rahman
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