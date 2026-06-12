Awal Mula Hubungan Justin Hubner dan Jennifer Coppen: dari Teman Jadi Demen hingga Menikah Hari Ini

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari pasangan Justin Hubner dan Jennifer Coppen. Keduanya resmi menikah pada hari ini, Jumat (12/6), setelah menjalani hubungan yang serius dan perjalanan cinta mereka berhasil menarik perhatian publik.

Pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Coppen menjadi babak baru dalam kisah cinta mereka. Sebelum mengucapkan janji suci pernikahan pada hari ini, hubungan keduanya ternyata tidak langsung dimulai sebagai pasangan kekasih.

Justin Hubner dan Jennifer Coppen awalnya dekat sebagai teman. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama, membuat hubungan tersebut kemudian berkembang ke arah yang lebih serius.

Justin Hubner dan Jennifer Coppen mulai dekat setelah suaminya, Yitta Dali Wassink, meninggal dunia pada pertengahan tahun 2024.

Mereka mulai membangun hubungan spesial dan terendus ke publik untuk pertama kalinya pada Mei 2025 silam. Keduanya saling menyimpan perasaan setelah intensif melakukan komunikasi.

Istilah just friend yang awalnya untuk mempertegas hubungan mereka berdua kemudian berubah menjadi kalimat yang manis lewat tagar #JUSTinjenniFERtilltheEND.

Sempat Tak Akui Hubungan Kedekatan Justin Hubner dan Jennifer Coppen mulai menjadi sorotan publik setelah keduanya beberapa kali terlihat bersama. Saat itu, banyak warganet yang menduga adanya hubungan spesial di antara mereka.

Namun, Jennifer Coppen sempat membantah punya hubungan spesial dengan Justin Hubner. Dia mengaku hanya sebatas teman. Hubungan yang awalnya berjalan santai tersebut secara perlahan berubah setelah keduanya semakin mengenal satu sama lain.

Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin terlihat. Justin Hubner yang dikenal sebagai pesepak bola profesional dan Jennifer sebagai seorang aktris sekaligus publik figur mulai menunjukkan kebersamaan dalam berbagai kesempatan.