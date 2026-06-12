Justin Hubner Mualaf, Pernikahannya dengan Jennifer Coppen Hari Ini Diwarnai Banyak Doa

Justin Hubner membuat keputusan besar dalam hidup menjadi mualaf dan akan menikah dengan Jennifer Coppen pada hari ini di Bali. (Instagram: justinhubner5)
JawaPos.com - Pasangan Justin Hubner-Jennifer Coppen kabarnya akan melaksanakan pernikahan pada hari ini di Bali. Pernikahan mereka hanya dihadiri keluarga, kerabat, dan sejumlah orang terdekat.
Bagian dari rangkaian pernikahan Justin Hubner-Jennifer Coppen, acara pengajian dan upacara adat telah berhasil digelar. Kedua calon mempelai pengantin memperlihatkan momen pengajian dan acara adat yang berlangsung di Tirtha Bali, Uluwatu, Bali, melalui unggahan di akun Instagram mereka masing-masing.
Dalam acara itu diketahui bahwa Justin Hubner ternyata sudah menjadi mualaf. Hal itu sejalan dengan pengakuan Jennifer Coppen sebelumnya yang memberikan isyarat kuat bahwa pesepakbola profesional yang akan menjadi mualaf.
Acara pengajian rangkaian pernikahan Justin Hubner-Jennifer Coppen difasilitasi oleh Bride Story. Dalam acara itu, terlihat Coppen mengenakan busana panjang full payet bernuansa ivory dengan sentuhan rose gold. Jennifer Coppen juga melengkapi penampilannya dengan mengenakan veil dengan warna senada.
"Disempurnakan dengan riasan soft dan romantis dari Rhay David, Jennifer tampil memancarkan pesona yang begitu lembut di momen pengajiannya," tulis Bride Story.
Acara pengajian Jennifer Coppen dihadiri sejumlah orang terdekat dari keluarga dan kerabat. Acara berlangsung khidmat.
"Momen bersama keluarga pun terekam hangat dan penuh haru, mengiringi setiap doa dan restu yang dipanjatkan menjelang hari pernikahannya," lanjutnya.
Banyak doa dipanjatkan sejumlah selebriti untuk mengiringi acara pernikahan Justin Hubner-Jennifer Coppen. Mereka mendoakan agar semua rangkaian pernikahan pasangan beda profesi ini diberikan kelancaran tanpa ada kendala apa pun.
"Masya Allah ikut terharu. Bismillah Lancar dan bahagia selalu," doa Fitri Carlina.
"Cantik banget our bride you deserve to be celebrated aaaaa," ungkap Marion Jola.
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