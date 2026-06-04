Olivia Rodrigo Tegaskan Diam terhadap Situasi Gaza Bertentangan dengan Kejujuran sebagai Publik Figur

JawaPos.com – Olivia Rodrigo menegaskan bahwa mengabaikan penderitaan kemanusiaan di Gaza merupakan sikap yang tidak jujur bagi dirinya sebagai seorang seniman.

Dilansir dari laman Roya News pada Kamis (4/6), Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara podcast Popcast milik The New York Times ketika ia membahas tanggung jawab publik figur dalam menyikapi isu global.

Rodrigo menilai bahwa kejujuran emosional yang selama ini menjadi dasar karya-karyanya juga harus tercermin dalam sikapnya terhadap berbagai peristiwa kemanusiaan.

Dalam wawancara tersebut, Rodrigo mengakui bahwa dirinya terus berupaya mempelajari berbagai isu internasional secara lebih mendalam. Meski tidak mengklaim sebagai ahli geopolitik, ia merasa penting untuk memahami persoalan yang berdampak pada kehidupan banyak orang.

Menurutnya, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang sedang terjadi.

Penyanyi berusia 23 tahun itu menjelaskan bahwa pekerjaannya sebagai penulis lagu selalu berangkat dari perasaan dan pengalaman yang ia rasakan. Karena itu, ia menganggap tidak mungkin berpura-pura tidak tersentuh oleh kondisi yang dialami warga sipil di Gaza.

Rodrigo menyebut akan terasa tidak jujur jika dirinya mengabaikan kesedihan yang muncul akibat menyaksikan penderitaan tersebut.

Sikap Rodrigo terhadap isu Gaza bukan kali pertama ia tunjukkan kepada publik. Pada Juli 2025, ia menyampaikan pernyataan melalui media sosial yang menyoroti kondisi kemanusiaan di Palestina dan menyerukan perhatian terhadap warga sipil yang terdampak konflik.

Selain menyuarakan kepedulian, ia juga mengajak penggemarnya mendukung berbagai program bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang membutuhkan.