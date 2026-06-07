Persembahan Manis Justin Hubner di Lapangan Bola, Jennifer Coppen Kegirangan

Jennifer Coppen. (Instagram: jennifercoppenreal20)
JawaPos.com - Justin Hubner memberikan persembahan manis untuk calon istrinya, Jennifer Coppen, saat berada di lapangan bola. Tindakan pemain sepak bola profesional itu membuat ibu satu anak tersebut kegirangan.
Momen manis persembahan Justin Hubner untuk Jennifer Coppen berawal saat ia bertanding sepak bola bersama Timnas Indonesia melawan Oman yang berlangsung pada Jumat (5/6). Pada menit ke-13, ia menghancurkan pertahanan lawan dan berhasil memasukkan bola ke gawang yang dijaga super ketat.
Justin Hubner mengekspresikan kebahagiaannya usai berhasil memasukkan bola ke gawang lawan. Dia melakukan selebrasi dengan memamerkan cincin di jari manisnya yang merupakan ikatan cintanya dengan Jennifer Coppen.
Selebrasi pamer cincin yang dilakukan Justin Hubner ini berhasil menjadi sorotan publik luas. Potongan videonya beredar luas di media sosial, termasuk di TikTok.
Melihat momen manis Justin Hubner berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dan aksi yang ditunjukkannya ke publik, Jennifer Coppen sangat kegirangan. Ia yang menonton pertandingan dari televisi langsung loncat-loncat mengekspresikan kebahagiaannya.
Jennifer Coppen tidak lupa mengucap rasa syukurnya kepada Tuhan atas prestasi yang berhasil diraih calon suaminya di lapangan hijau. Dia merasa doanya dikabulkan Tuhan.
"Terima kasih ya Allah doaku langsung diijabah. Aku akan selalu mendoakan kamu sayang, Allah Maha Baik, Allah nggak pernah tidur," tulis Jennifer Coppen.
Persembahan manis ini menambah kebahagiaan bagi pasangan Jennifer Coppen dan Justin Hubner yang akan menikah dalam waktu dekat.
Bulan Juni sengaja dipilih pasangan ini untuk menikah karena menyesuaikan dengan agenda Justin Hubner. Menurut Coppen, agenda calon suaminya penuh sepanjang tahun 2026 . Waktu kosong hanya ada pada bulan ini.
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