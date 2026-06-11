Respons Nagita Slavina Usai Nama Raffi Ahmad Disebut dalam Kasus Suap Importasi Barang

JawaPos.com - Nama Raffi Ahmad muncul dalam persidangan kasus suap pengurusan impor dengan terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/6).

Kemunculan nama Raffi Ahmad dalam kasus suap menghebohkan publik di Tanah Air. Sejumlah pengguna media sosial berkomentar negatif ditujukan kepada Raffi yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Raffi Ahmad mengungkapkan reaksi Nagita Slavina atau Gigi setelah namanya disebut dalam kasus suap importasi barang. Gigi tidak panik atau marah. Dia sangat santai dengan kabar tidak sedap yang beredar.

"Istri saya malah ketawa-ketawa," ujar Raffi Ahmad dalam jumpa pers di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Nagita Slavina bereaksi santai bukan karena tidak peduli pada sang suami. Gigi santai karena dia tahu Raffi tidak mungkin terlihat ke dalam permasalahan hukum.

"Dia bilang, saya bahkan tidak tahu PIN ATM saya sendiri. Saya mau beli apa pun yang beliin istri saya. Dia tahu persis seperti apa saya," ujar Raffi Ahmad.

Pria asal Bandung itu mengaku termasuk orang yang taat hukum. Menurutnya, tidak mungkin ia melakukan tindakan yang bertentangan atau melawan hukum.

Raffi mengakui sempat menitip iPhone untuk tujuan basa-basi saat berada di Amerika Serikat pada tahun 2025. Menurut Raffi, dia tidak menerima barang apa pun dari PT Blueray.