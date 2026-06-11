Respons Nagita Slavina Usai Nama Raffi Ahmad Disebut dalam Kasus Suap Importasi Barang

Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. (Instagram: raffinagita1717)
JawaPos.com - Nama Raffi Ahmad muncul dalam persidangan kasus suap pengurusan impor dengan terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/6).
Kemunculan nama Raffi Ahmad dalam kasus suap menghebohkan publik di Tanah Air. Sejumlah pengguna media sosial berkomentar negatif ditujukan kepada Raffi yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Raffi Ahmad mengungkapkan reaksi Nagita Slavina atau Gigi setelah namanya disebut dalam kasus suap importasi barang. Gigi tidak panik atau marah. Dia sangat santai dengan kabar tidak sedap yang beredar.
"Istri saya malah ketawa-ketawa," ujar Raffi Ahmad dalam jumpa pers di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).
Baca Juga:Klarifikasi Raffi Ahmad Usai Namanya Disebut di Kasus Suap, Hanya Basa-basi Nitip iPhone ke Blueray
Nagita Slavina bereaksi santai bukan karena tidak peduli pada sang suami. Gigi santai karena dia tahu Raffi tidak mungkin terlihat ke dalam permasalahan hukum.
"Dia bilang, saya bahkan tidak tahu PIN ATM saya sendiri. Saya mau beli apa pun yang beliin istri saya. Dia tahu persis seperti apa saya," ujar Raffi Ahmad.
Pria asal Bandung itu mengaku termasuk orang yang taat hukum. Menurutnya, tidak mungkin ia melakukan tindakan yang bertentangan atau melawan hukum.
Raffi mengakui sempat menitip iPhone untuk tujuan basa-basi saat berada di Amerika Serikat pada tahun 2025. Menurut Raffi, dia tidak menerima barang apa pun dari PT Blueray.
"Yang terpenting sekarang meluruskan informasi yang tidak benar dan membersihkan nama baik saya," kata Raffi Ahmad.
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang