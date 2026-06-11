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Ryandi Zahdomo
Kamis, 11 Juni 2026 | 22.59 WIB

Bantah Terlibat Penyelundupan Blueray Cargo, Ini Penjelasan Lengkap Raffi Ahmad

Presenter kondang sekaligus Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad bersama kuasa hukumnya Hotman Paris. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Presenter kondang sekaligus Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad bersama kuasa hukumnya Hotman Paris. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Presenter kondang sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, berikan klarifikasi terkait terseretnya namanya dalam persidangan kasus dugaan penyelundupan barang elektronik ilegal yang melibatkan PT Blueray Cargo.

Tidak ingin isu berkembang liar, Raffi Ahmad akhirnya memberikan klarifikasi tegas didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris.

Raffi Ahmad dengan tegas membantah terlibat dalam transaksi apa pun dengan perusahaan cargo tersebut. Ia menyebut munculnya namanya dalam kasus di Lampung tersebut sebagai bentuk pencatutan nama yang tidak berdasar.

Kronologi Pertemuan di New York

Raffi Ahmad menceritakan bahwa interaksi dengan pihak Blueray Cargo terjadi secara tidak sengaja saat dirinya sedang berada di New York, Amerika Serikat. Saat itu, ia baru saja menyelesaikan ajang maraton di Chicago dan sedang berlibur bersama rekan-rekannya di The Dudas Minus One.

Saat sedang mengunjungi gerai milik warga Indonesia, yakni Awang Kitchen dan Indo Java, pihak Blueray Cargo yang kebetulan berada di dekat lokasi memintanya untuk berfoto bersama.

"'Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading foto dong sama saya'. Loh, iya ya sudah kami foto, di depan tokonya. Tidak masuk ke dalam,"kujar Raffi Ahmad dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Setelah sesi foto tersebut, pihak Blueray Cargo sempat menawarkan jasa pengiriman barang. Namun, Raffi menegaskan bahwa percakapan tersebut hanyalah basa-basi layaknya interaksi antara selebritas dengan penggemar di luar negeri.

"'Mas Raffi, perusahaan kami ini Blueray. Ini kita bisa kirimin, bisa kirimin apa pun itu. Mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu'. Hanya sebatas itu. Intinya saya basa-basi," terang Raffi Ahmad.

Lebih lanjut, suami Nagita Slavina ini menepis tuduhan bahwa dirinya pernah menggunakan jasa perusahaan tersebut untuk mengirimkan barang elektronik dari luar negeri. Ia memastikan tidak ada rekam jejak transaksi, komunikasi, maupun pengiriman barang dalam bentuk apa pun.

Editor: Bintang Pradewo
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