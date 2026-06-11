Klarifikasi Raffi Ahmad Usai Namanya Disebut di Kasus Suap, Hanya Basa-basi Nitip iPhone ke Blueray

Raffi Ahmad dengan ditemani pengacara Hotman Paris menggelar jumpa pers memberikan klarifikasi usai namanya disebutkan di kasus suap. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Nama Raffi Ahmad sempat muncul dalam persidangan kasus suap pengurusan impor barang dengan terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/6).
Raffi Ahmad mengakui bahwa dirinya sempat menitipkan iPhone ke pihak Blueray. Namun, itu hanya sebatas basa-basi. Raffi tidak benar-benar mendapatkan iPhone yang sempat dititipkannya.
Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menceritakan awal mula dirinya menitip iPhone. Berawal dalam momen kunjungannya ke New York, Amerika Serikat, pada Oktober 2025.
Kala itu, Raffi Ahmad datang ke Negeri Paman Sam bersama Nagita Slavina dan sejumlah sahabat yaitu Ariel NOAH, Gading Marten, dan Desta. Mereka mengunjungi beberapa toko Indonesia yang ada di Amerika.
Salah satu toko yang dikunjungi Raffi Ahmad dkk adalah Awang Kitchen. Di sampingnya ada kantor PT Blueray.
Melihat Raffi Ahmad dkk, orang dari PT Blueray minta foto dan dengan ramahnya mereka mempersilakan Raffi Ahmad apabila mau iPhone, tablet, dll, untuk dikirimkan ke Indonesia.
"Mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami, Blueray, bisa kirim apa pun. Mau ponsel, laptop, iPad, dll," cerita Raffi Ahmad di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).
Raffi mengaku, penawaran itu disambutnya dengan basa-basi. Dia mengakui memang sempat minta untuk dikirimkan namun pada kenyataannya barang itu tidak pernah dikirim ke Indonesia.
"Tidak mungkin saya bilang nggak usah, saya nggak mau kirim lewat itu. Saya bilang, 'iya, iya, iya. Nanti kalau ada ponsel yang baru ya sudah nanti dikirim'. Hanya sebatas itu. Hanya basa-basi," tuturnya.
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