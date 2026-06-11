Terseret Hanania Travel, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Berharap Kasusnya Diusut Tuntas

Kebersamaan Thariq Halilintar, Aaliyah dan baby Arash di Masjidil Haram. (Instagram@thariqhalilintar)
JawaPos.com - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah umrah oleh Hanania Travel menyeret sejumlah orang dari kalangan selebriti. Di antaranya adalah pasangan suami istri Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.
Aaliyah dan Thariq dimintai keterangannya supaya diketahui seperti apa keterlibatan mereka dalam kasus Hanania Travel. Mereka menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik selama lebih dari 5 jam, Rabu (10/6).
Kepada penyidik, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid menceritakan kerja sama promosi yang sempat dilakukan. Mereka mengaku kerja sama ini terjadi secara barter.
Thariq Halilintar, Aaliyah Massaid, dan anaknya diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah sebagai timbal balik atas promosi yang dilakukan. Sementara 8 orang yang lainnya tidak ditanggung. Aaliyah dan Thariq tetap melakukan pembayaran sebesar Rp 180 juta terhadap mereka.
"Saat mendapat panggilan polisi, kami langsung balas. Kami siap membantu apa pun yang bisa kami kasih,” ujar Thariq Halilintar di Polda Metro Jaya, Rabu (10/6).
Pasangan suami istri ini sama sekali tidak menyangka Hanania Travel diduga melakukan penggelapan dana jamaah. Pasalnya, saat mereka memutuskan melakukan kerja sama, banyak jamaah yang sudah berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci.
"Yang jelas, kami bersimpati dan prihatin kepada korban-korban yang terkena dampaknya," ujar Thariq.
Aaliyah Massaid juga menyampaikan hal senada. Dia sangat sedih dan kasihan kepada para korban telah menabung selama bertahun-tahun demi berangkat ke Tanah Suci. Namun yang terjadi justru menjadi korban penipuan dan penggelapan.
"Mereka menabung bertahun-tahun untuk bisa umrah, tapi malah seperti ini. Kita sangat sedih, sangat prihatin. Kita juga punya orang tua yang pusing kan, rela menabung bertahun-tahun untuk umrah," papar Aaliyah.
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