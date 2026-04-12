Pertandingan Badminton: Thariq Halilintar-Aaliyah Massaid Bangkit dan Kunci Kemenangan

JawaPos.com - Pertandingan badminton yang berlangsung di GOR Sumantri, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4), menyajikan duel antara pasangan selebriti Thariq Halilintar-Aaliyah Massaid melawan Bastian Steel-Sitha Marino. Laga sempat berlangsung seru hingga tiga gim sebelum akhirnya dimenangkan oleh Thariq dan Aaliyah.

Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil penuh semangat dan saling menekan. Sorak-sorai penonton dari kedua kubu turut memeriahkan suasana pertandingan yang berlangsung sengit.

Pada babak pertama, pasangan Bastian Steel dan Sitha Marino tampil cukup prima. Mereka mampu mengendalikan ritme permainan dan memanfaatkan beberapa kesalahan lawan untuk mencetak poin.

Bastian dan Sitha berhasil unggul dengan perolehan skor 15-12 atas Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. Keunggulan tersebut menjadi modal awal bagi pasangan ini untuk melanjutkan pertandingan dengan percaya diri.

Namun pada babak kedua, pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid menunjukkan perubahan strategi. Mereka tampil lebih agresif dan fokus melancarkan serangan mematikan ke pihak lawan.

Thariq Halilintar beberapa kali melancarkan serangan tajam ke arah Sitha Marino yang membuat lawan kesulitan untuk mengantisipasi. Permainan yang cukup baik dan solid membuat pasangan Thariq-Aaliyah mampu mengejar ketertinggalan.

Alhasil, Thariq dan Aaliyah berhasil membalikkan keadaan dengan memenangkan gim kedua dengan skor tipis 15-13, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Pertandingan kemudian berlanjut di babak ketiga sebagai babak penentuan. Pada gim ini, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid tampil semakin percaya diri dan menunjukkan performa yang baik dan konsisten.