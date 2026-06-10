Musisi Therry Mully Meninggal Dunia, Andien: Sosok Genius

JawaPos.com - Musisi sekaligus komposer Therry Mully meninggal dunia pada Senin (8/6). Kematian musisi yang dikenal publik luas lewat grup musik legendaris Jingga di era 90-an menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan para sahabat.

Salah satu yang berduka atas meninggalnya Therry Mully adalah penyanyi Andien. Dia mengungkapkan duka atas meninggalnya Therry Mully melalui unggahan di akun media sosialnya.

"Turut berduka cita atas berpulangnya Mas Therry (grup musik Jingga), he was forever a genius," tulis Andien.

Dia mengenang, pernah membawakan salah satu lagu dari grup musik Jingga berjudul Tentang Aku. Andien mengaku sangat suka dengan lagu yang masuk dalam daftar 150 Lagu Terbaik Sepanjang Masa versi Rolling Stone Indonesia.

"Aku pernah membawakan lagu Tentang Aku di album Kinanti (2002) yang diproduseri Mas Indra Lesmana dan Aksan Sjuman. Aku cinta sekali lagu itu," aku Andien.

Jauh sebelum itu, Andien sudah sempat berinteraksi dengan Therry Mully saat masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).

"Dulu, ketika aku masih SD, orang tuaku sempat membuka sebuah restoran di Depok (namanya Diego's Fried Chicken). Pada suatu hari orang tuaku mengundang Jingga sebagai bintang tamunya. Itu pertama kali aku bertemu dengan Mbak Fe & Mas Therry," ungkapnya.

Andien masih ingat betul Therry Mully kala itu bernyanyi sambil memainkan keyboard.