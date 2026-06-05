James Handy, Pemain Film Top Gun: Maverick, Meninggal di Tangan Anak Pacarnya

JawaPos.com - James Handy, aktor Amerika Serikat, pemain sejumlah film seperti Jumanji dan Top Gun: Maverick, dinyatakan meninggal dunia, berdasarkan informasi yang dirilis pihak kepolisian setempat.

Dilansir dari BBC, James Handy meninggal di rumahnya di Los Angeles usai dihujani sejumlah tikaman di area mematikan pada bagian dada. Handy ditemukan dalam posisi tergeletak di halaman depan rumahnya di Tarzana, California, pada hari Rabu.

Pelaku pembunuhan terhadap aktor berusia 81 tahun itu adalah Michael Gledhill, 44 tahun. Dia adalah anak dari pacar James Handy.

Departemen Kepolisian Los Angeles sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku. Ia dijerat atas kasus dugaan tindak pidana pembunuhan.

James Handy lahir di New York pada 19 Maret 1945. Sosoknya muncul dalam sejumlah film dan acara TV dalam rentang panjang selama enam dekade. Ia kerap memainkan karakter sebagai pemeran pendukung.

Dia terlihat di beberapa film seperti The Verdict, Brighton Beach Memoirs, K-9, Arachnophobia, Point of No Return, Black and White, Ash Wednesday, Lifted, Suburbicon, dan lain-lain.