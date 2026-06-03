Aktor 'Emily in Paris' Pierre Deny Meninggal Dunia di Usia 69 Tahun

JawaPos.com - Kabar mengejutkan dari dunia hiburan, aktor Prancis Pierre Deny meninggal dunia pada usia 69 tahun setelah berjuang melawan Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).
Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (3/6), kabar duka juga dibenarkan oleh putrinya dalam pernyataan yang diperoleh Daily Mail pada 27 Mei 2026. Adapun para penggemar mengenalnya melalui perannya dalam serial web Emily in Paris.
"Dengan penuh emosi kami mengumumkan meninggalnya Pierre Deny, yang terjadi Senin ini setelah kasus ALS yang tiba-tiba dan parah," mereka berbagi.
Aktor veteran ini sangat dihormati di industri hiburan Prancis dan telah membangun karier selama beberapa dekade di bidang televisi dan film.
Deny bergabung dengan Emily in Paris selama musim ketiga dan keempat, memerankan Louis de Léon, CEO perusahaan fesyen mewah fiksi JVMA.
Dengan latar Paris yang glamor dalam serial itu, penampilannya memperkenalkan pemirsa pada sosok bisnis yang kuat dan karismatik
Berita kematiannya muncul tak lama setelah bintang serial Lily Collins mengumumkan produksi untuk musim keenam dan terakhir acara.
Sebelum mendapat pengakuan global melalui OTT, Deny sudah menjadi wajah yang dicintai di televisi Prancis.
Dia muncul di lebih dari 500 episode sinetron Demain Nous Appartient yang telah lama tayang, mendapatkan kekaguman atas penampilannya yang konsisten dan menarik.
Sang aktor juga membintangi beberapa produksi terkenal, termasuk Fabio Montale, Une femme d'honneur, dan Cinq soeurs, menjadikan dirinya sebagai sosok yang akrab dan dihormati di layar.
Baca Juga:Gabung Acara Variety Farm Operation: Go Go Farm, Aktor Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan Doh Kyung Soo EXO Tunjukkan Kekompakan
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan