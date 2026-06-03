Aktor 'Emily in Paris' Pierre Deny Meninggal Dunia di Usia 69 Tahun

JawaPos.com - Kabar mengejutkan dari dunia hiburan, aktor Prancis Pierre Deny meninggal dunia pada usia 69 tahun setelah berjuang melawan Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).

Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (3/6), kabar duka juga dibenarkan oleh putrinya dalam pernyataan yang diperoleh Daily Mail pada 27 Mei 2026. Adapun para penggemar mengenalnya melalui perannya dalam serial web Emily in Paris.

"Dengan penuh emosi kami mengumumkan meninggalnya Pierre Deny, yang terjadi Senin ini setelah kasus ALS yang tiba-tiba dan parah," mereka berbagi.

Aktor veteran ini sangat dihormati di industri hiburan Prancis dan telah membangun karier selama beberapa dekade di bidang televisi dan film.

Deny bergabung dengan Emily in Paris selama musim ketiga dan keempat, memerankan Louis de Léon, CEO perusahaan fesyen mewah fiksi JVMA.

Dengan latar Paris yang glamor dalam serial itu, penampilannya memperkenalkan pemirsa pada sosok bisnis yang kuat dan karismatik

Berita kematiannya muncul tak lama setelah bintang serial Lily Collins mengumumkan produksi untuk musim keenam dan terakhir acara.

Sebelum mendapat pengakuan global melalui OTT, Deny sudah menjadi wajah yang dicintai di televisi Prancis.

Dia muncul di lebih dari 500 episode sinetron Demain Nous Appartient yang telah lama tayang, mendapatkan kekaguman atas penampilannya yang konsisten dan menarik.