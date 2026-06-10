Datang ke Indonesia, MELONii eks SECRET NUMBER Temui Ivan Gunawan dan Tiara Andini

MELONii eks SECRET NUMBER bertemu desainer Ivan Gunawan dan Tiara Andini. (Instagram: ivan_gunawan)
JawaPos.com - MELONii, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Korea Selatan yang sebelumnya dikenal sebagai anggota grup K-pop SECRET NUMBER terus mempererat hubungannya dengan Indonesia melalui sejumlah kegiatan selama kunjungannya di Jakarta.
Kehadiran MELONii mendapat sambutan hangat dari para penggemar sekaligus menandai langkah penting perjalanan karier internasionalnya.
Momen kedatangan MELONii ke Jakarta dimanfaatkannya untuk bertemu dengan desainer kenamaan Tanah Air yaitu Ivan Gunawan. Tak hanya itu, MELONii juga bertemu dengan penyanyi Tiara Andini.
Pertemuan tersebut menjadi pengalaman yang berkesan bagi penyanyi asal Korea Selatan tersebut karena mempertemukan dua dunia yang sangat ia sukai: kuliner dan fashion.
Selain itu, pertemuan MELONii dengan Tiara Andini menghasilkan kesepakatan berkolaborasi di bidang musik. Kolaborasi mereka menjadi simbol semakin eratnya pertukaran budaya dan kreativitas antara industri musik Korea Selatan dan Indonesia.
MELONii mengakui bahwa dirinya mengagumi karya-karya Tiara Andini. Maka dari itu, dia pun sangat antusias untuk menghadirkan musik yang dapat dinikmati oleh penggemar dari kedua negara.
Momen pertemuan MELONii dengan Ivan Gunawan dan Tiara Andini terlihat dari unggahan akun Instagram Igun, sapaan akrabnya. Dalam foto yang dibagikan, sang desainer berada di tengah. Sementara di samping kanan dan kirinya adalah Tiara Andini dan MELONii.
"Percakapan yang baik, tawa tanpa henti, berbagi cerita, dan kenyamanan yang hanya bisa diberikan oleh persahabatan sejati. Terkadang, kebahagiaan hanyalah duduk di meja yang sama dengan orang-orang yang membuat jiwamu merasa lebih ringan," tulis Ivan Gunawan memberi keterangan foto.
Kedatangan MELONii ke Jakarta pada bulan Juni 2026 ini dalam rangka menjalani promosi lagu terbarunya dan bertemu dengan para penggemar.
Pemilik nama asli Park Minji itu memutuskan bersolo karier sejak Maret 2026 dengan menggunakan nama panggung MELONii, sebuah nama yang berasal dari gabungan kata "melody" dan "harmony".
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