Umrah Bareng, Ruben Onsu dan Ivan Gunawan Tolak Tinggal Sekamar

Ruben Onsu dan Ivan Gunawan berangkat umrah bareng. (Istimewa)
JawaPos.com - Ruben Onsu sudah beberapa kali melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci setelah resmi memeluk agama Islam. Kali ini, ayah Betrand Peto itu berangkat umrah bersama sahabatnya, Ivan Gunawan.
Ruben Onsu mengatakan bahwa dirinya tidak akan satu kamar dengan Ivan Gunawan selama momen umrah. Hal itu dilakukan untuk menghindari bercanda yang tidak perlu karena akan fokus melaksanakan ibadah.
"Takut bercanda ya, nanti saya kepancing. Ini lebih berat karena kita terbiasa bercanda. Kita dari sekarang sudah jaga mulut, jaga mata, nggak ada lagi kode-kodean mata," kata Ruben Onsu saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (22/6).
Hal senada juga diungkapkan Ivan Gunawan. Mereka sepakat tidak akan saling tunggu selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Mereka akan berusaha mengoptimalkan ibadah sesuai dengan batas kemampuan masing-masing.
"Memang kita sudah sepakat tidak mau sekamar. Kita juga tidak akan tunggu-tungguan untuk beribadah. Kalau misalkan ketemu ya bisa ibadah bareng," ujar Ivan Gunawan.
Dia memberikan pujian kepada Ruben Onsu yang sudah 4 kali melaksanakan ibadah umrah dalam rentang waktu tidak terlalu lama. Igun menyebut, semangat Ruben untuk melaksanakan ibadah sangat baik.
"Ruben ibadahnya jauh lebih bagus daripada kita. Dia lagi on fire ibadahnya. Kali ini kita sama-sama isi baterai kita, biar keimanan kita bertambah," kata Ivan Gunawan.
Dalam kesempatan itu, dia menceritakan awal mula terjadinya kesepakatan untuk melaksanakan ibadah umrah bareng Ruben Onsu. Berawal dari celetukan spontan mengajak untuk umrah saat sedang sarapan pagi bersama.
"Random aja ngomong, kita umrah yuk. Ya sudah kapan? Terus diatur waktunya sama Ruben," cerita Ivan Gunawan.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!