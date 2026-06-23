Umrah Bareng, Ruben Onsu dan Ivan Gunawan Tolak Tinggal Sekamar

JawaPos.com - Ruben Onsu sudah beberapa kali melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci setelah resmi memeluk agama Islam. Kali ini, ayah Betrand Peto itu berangkat umrah bersama sahabatnya, Ivan Gunawan.

Ruben Onsu mengatakan bahwa dirinya tidak akan satu kamar dengan Ivan Gunawan selama momen umrah. Hal itu dilakukan untuk menghindari bercanda yang tidak perlu karena akan fokus melaksanakan ibadah.

"Takut bercanda ya, nanti saya kepancing. Ini lebih berat karena kita terbiasa bercanda. Kita dari sekarang sudah jaga mulut, jaga mata, nggak ada lagi kode-kodean mata," kata Ruben Onsu saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (22/6).

Hal senada juga diungkapkan Ivan Gunawan. Mereka sepakat tidak akan saling tunggu selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Mereka akan berusaha mengoptimalkan ibadah sesuai dengan batas kemampuan masing-masing.

"Memang kita sudah sepakat tidak mau sekamar. Kita juga tidak akan tunggu-tungguan untuk beribadah. Kalau misalkan ketemu ya bisa ibadah bareng," ujar Ivan Gunawan.

Dia memberikan pujian kepada Ruben Onsu yang sudah 4 kali melaksanakan ibadah umrah dalam rentang waktu tidak terlalu lama. Igun menyebut, semangat Ruben untuk melaksanakan ibadah sangat baik.

"Ruben ibadahnya jauh lebih bagus daripada kita. Dia lagi on fire ibadahnya. Kali ini kita sama-sama isi baterai kita, biar keimanan kita bertambah," kata Ivan Gunawan.

Dalam kesempatan itu, dia menceritakan awal mula terjadinya kesepakatan untuk melaksanakan ibadah umrah bareng Ruben Onsu. Berawal dari celetukan spontan mengajak untuk umrah saat sedang sarapan pagi bersama.