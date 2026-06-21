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Abdul Rahman
Minggu, 21 Juni 2026 | 23.02 WIB

Ayu Ting Ting Rayakan Ultah Bareng Kevin Gusnadi, Ivan Gunawan: Bertahun-tahun Kita Dijodohkan

Momen perayaan ultah Ayu Ting Ting ke-34. (Instagram: mom_ayting92_) - Image

Momen perayaan ultah Ayu Ting Ting ke-34. (Instagram: mom_ayting92_)

JawaPos.com - Ayu Ting Ting merayakan ulang tahun ke-34 bersama keluarga dan sejumlah orang dekatnya. Acaranya digelar cukup meriah berdasarkan unggahan foto yang beredar. Yang menjadi sorotan, ibu satu anak turut merayakan ultah bersama kekasihnya, Kevin Gusnadi.

Dalam unggahan media sosial Ayu Ting Ting dan juga unggahan akun Instagram Umi Kalsum, ibunya, sang penyanyi dangdut terlihat didampingi Kevin Gusnadi. Keduanya nempel tidak ragu lagi untuk memperlihatkan kemesraan.

Desainer Ivan Gunawan membagi foto kebersamaan dirinya dengan Ayu Ting Ting di momen ultahnya. Pria yang kerap disapa Igun mengungkapkan pesan manis bernada harapan untuk pelantun Sambalado.

“Bertahun-tahun kita dijodohkan satu dunia. Tapi aku tetap tak bergerak mengambil langkah karena aku terlalu sayang dan nggak mau menyakiti dan merusak hubungan kita,” tulis Ivan Gunawan di akun Instagram pribadinya.

Dia mengaku sering tantrum, kesal, bahkan terkadang merasa benci kepada Ayu Ting Ting. Namun hal tersebut tidak lantas membuat hubungan keduanya jadi menjauh. "Qadarullah kita ketemu terus,hahaha," ujarnya.

Ivan Gunawan juga menyampaikan pesan bernada melepaskan dan mengikhlaskan untuk Ayu Ting Ting agar dia bahagia dengan pasangan hidupnya.

“Aku berharap kamu bisa bahagia dengan siapa pun dia yang akan menemanimu hari ini, esok, dan selamanya. Selamat ulang tahun @ayutingting92, panjang umur dan semakin sukses. Aku akan selalu ada untuk kamu dan Bilqis,” ungkap Ivan Gunawan.

Pada kolom komentar, ada salah satu netizen berkomentar 'nakal' menyatakan seandainya Ayu Ting Ting merasakan kebahagiaan dengan Ivan Gunawan sebagai pasangan. Padahal, netizen itu sudah tahu Ayu kini sedang pacaran dengan Kevin Gusnadi. Igun ternyata merespons singkat dengan kata 'amin'.

Netizen lainnya mengaku tersentuh dengan unggahan Igun kali ini.Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang mengaku menangis.

Editor: Abdul Rahman
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