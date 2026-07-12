Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Senin, 13 Juli 2026 | 03.29 WIB

Ivan Gunawan Ingatkan Pentingnya Berhenti Sejenak: Hidup Mau Dibawa ke Mana?

Publik figur, Ivan Gunawan. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Publik figur, Ivan Gunawan. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Publik figur Ivan Gunawan mengajak masyarakat meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dari rutinitas yang padat dan mengevaluasi arah hidup. Menurutnya, kesibukan mengejar karier maupun berbagai target sering kali membuat seseorang lupa menentukan tujuan hidup yang sesungguhnya.

Pesan tersebut disampaikan Ivan Gunawan saat menjadi salah satu pembicara dalam Amazing Muharram 15 bertema Reset Your Life yang diselenggarakan Cinta Quran Foundation di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Minggu (12/7).

Menurut Ivan, setiap orang membutuhkan momen untuk menata kembali prioritas hidup agar tidak terus terjebak dalam kesibukan tanpa arah yang jelas.

"Kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa bertanya, sebenarnya hidup ini mau dibawa ke mana. Buat saya, reset hidup itu berani berhenti sejenak, memperbaiki diri, lalu melangkah lagi dengan tujuan yang lebih baik," ujar Ivan Gunawan.

Amazing Muharram tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-15. Mengusung tema Reset Your Life, acara tersebut lahir dari keresahan terhadap kehidupan masyarakat modern yang disibukkan oleh karier, bisnis, dan berbagai pencapaian, namun kerap melupakan pentingnya memperbaiki hubungan dengan Allah sebagai fondasi menjalani kehidupan.

Tak hanya itu, Ivan Gunawan turut mengajak masyarakat memanfaatkan rezeki yang dimiliki untuk menjadi amal yang manfaatnya terus mengalir.

"Rezeki yang Allah titipkan bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Akan lebih indah kalau sebagian bisa menjadi manfaat yang terus hidup, bahkan ketika kita sudah tidak ada," kata Ivan Gunawan.

Dalam kesempatan tersebut, Cinta Quran Foundation juga sendiri memiliki program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna sebagai ikhtiar bersama Masjid Nusantara untuk membangun dan merenovasi masjid maupun mushala yang kurang layak.

Program tersebut menyasar 99 masjid yang masing-masing mengusung satu nama dari Asmaul Husna di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Masjid diharapkan menjadi pusat ibadah, pendidikan Al-Qur'an, pembinaan keluarga, sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Umrah Bareng, Ruben Onsu dan Ivan Gunawan Tolak Tinggal Sekamar - Image
Entertainment

Umrah Bareng, Ruben Onsu dan Ivan Gunawan Tolak Tinggal Sekamar

Selasa, 23 Juni 2026 | 18.20 WIB

Ayu Ting Ting Rayakan Ultah Bareng Kevin Gusnadi, Ivan Gunawan: Bertahun-tahun Kita Dijodohkan - Image
Entertainment

Ayu Ting Ting Rayakan Ultah Bareng Kevin Gusnadi, Ivan Gunawan: Bertahun-tahun Kita Dijodohkan

Minggu, 21 Juni 2026 | 23.02 WIB

Datang ke Indonesia, MELONii eks SECRET NUMBER Temui Ivan Gunawan dan Tiara Andini - Image
Entertainment

Datang ke Indonesia, MELONii eks SECRET NUMBER Temui Ivan Gunawan dan Tiara Andini

Kamis, 11 Juni 2026 | 00.05 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!

8

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

9

Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore