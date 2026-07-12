Ivan Gunawan Ingatkan Pentingnya Berhenti Sejenak: Hidup Mau Dibawa ke Mana?

JawaPos.com - Publik figur Ivan Gunawan mengajak masyarakat meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dari rutinitas yang padat dan mengevaluasi arah hidup. Menurutnya, kesibukan mengejar karier maupun berbagai target sering kali membuat seseorang lupa menentukan tujuan hidup yang sesungguhnya.

Pesan tersebut disampaikan Ivan Gunawan saat menjadi salah satu pembicara dalam Amazing Muharram 15 bertema Reset Your Life yang diselenggarakan Cinta Quran Foundation di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Minggu (12/7).

Menurut Ivan, setiap orang membutuhkan momen untuk menata kembali prioritas hidup agar tidak terus terjebak dalam kesibukan tanpa arah yang jelas.

"Kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa bertanya, sebenarnya hidup ini mau dibawa ke mana. Buat saya, reset hidup itu berani berhenti sejenak, memperbaiki diri, lalu melangkah lagi dengan tujuan yang lebih baik," ujar Ivan Gunawan.

Amazing Muharram tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-15. Mengusung tema Reset Your Life, acara tersebut lahir dari keresahan terhadap kehidupan masyarakat modern yang disibukkan oleh karier, bisnis, dan berbagai pencapaian, namun kerap melupakan pentingnya memperbaiki hubungan dengan Allah sebagai fondasi menjalani kehidupan.

Tak hanya itu, Ivan Gunawan turut mengajak masyarakat memanfaatkan rezeki yang dimiliki untuk menjadi amal yang manfaatnya terus mengalir.

"Rezeki yang Allah titipkan bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Akan lebih indah kalau sebagian bisa menjadi manfaat yang terus hidup, bahkan ketika kita sudah tidak ada," kata Ivan Gunawan.

Dalam kesempatan tersebut, Cinta Quran Foundation juga sendiri memiliki program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna sebagai ikhtiar bersama Masjid Nusantara untuk membangun dan merenovasi masjid maupun mushala yang kurang layak.