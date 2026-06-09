Sarwendah Minta Maaf, Pengacara Ruben Onsu: Kata Netizen Takut Pemboikotan

Artis Sarwendah. (Instagram: sarwendah29)
JawaPos.com - Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu memastikan bahwa hubungan atau perlakuan Sarwendah terhadap kliennya tidak membaik meski sudah ada permintaan maaf melalui sebuah video berdurasi hampir 3 menit di akun media sosial.
Minola menyatakan, permintaan maaf Sarwendah tidak ditujukan kepada Ruben Onsu. Hal itu yang membuat perlakuan Sarwendah terhadap Ruben tidak membaik sampai sekarang.
"Saya kira seperti yang disampaikan oleh banyak netizen, permintaan maafnya itu kan diduga karena takut ada pemboikotan," kata Minola Sebayang.
"Tapi saya tidak bisa menilai sejauh itu, tidak bisa beropini seperti itu. Karena kalau saya sebagai orang hukum tanpa ada fakta, tanpa ada bukti, saya nggak bisa menyampaikannya. Jadi saya tidak bisa menilai hal itu, meski banyak orang mengatakan apa yang dilakukan itu tidak terlepas dari adanya rencana live di 6-6 itu," imbuhnya.
Dalam permohonan maaf yang disampaikan Sarwendah melalui sebuah video, sama sekali tidak menyebutkan nama Ruben Onsu. Dia minta maaf ke publik atas kegaduhan yang terjadi buntut atas pernyataannya yang diduga menyinggung Ruben Onsu saat sesi live di media sosial.
Minola Sebayang menduga, sindiran Sarwendah dengan menggunakan kata kasar sambil menyebut nama binatang ditujukan kepada Ruben Onsu meski tidak disebutkan nama secara terang.
"Walaupun tidak menyebut nama, tapi ketika kita mengecilkan atau kemudian kita mengatakan Rp 200 juta nggak penting, terus menyebut nama hewan. Sekarang ini kalau bicara Rp 200 juta itu bicara tentang masalah apa sih? Tentu masalah dengan Ruben gitu loh," tuturnya.
Minola Sebayang juga merespons dugaan sejumlah pihak yang menyatakan permintaan maaf Sarwendah tidak tulus setelah tidak menyebutkan nama Ruben Onsu dalam permohonan maafnya.
"Masyarakat cerdas ya. Akhirnya mereka menyimpulkan, kok nggak tulus nih permintaan maaf, kok nggak ada nama Ruben Onsu. Padahal, Ruben lah orang yang dikenai akibat daripada semua hal yang dilakukan, yang dipermalukan," tuturnya.
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