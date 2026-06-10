Penampilan Makin Kurus Jadi Sorotan, Giselle AESPA Ungkap Mengidap ADHD

Giselle AESPA buka suara perubahan penampilannya yang semakin kurus (Instagram @aerichandesu)
JawaPos.com - Akhir-akhir ini perubahan penampilan terlebih bentuk badan Giselle AESPA tengah menjadi sorotan netizen.
Penampilan sang idol yang terlihat semakin kurus memicu berbagai kekhawatiran mengenai kondisi kesehatannya.
Pada 6 Juni 2026, Giselle berinteraksi dengan penggemar melalui siaran langsung di media sosial pribadinya.
Dalam kesempatan tersebut, ia menerima banyak pertanyaan mengenai perubahan fisiknya yang cukup mencolok dibandingkan beberapa tahun lalu.
Menanggapi hal itu, member asal Jepang tersebut mengaku mengetahui bahwa banyak orang sedang membicarakan penampilannya.
Ia mengatakan bahwa perubahan berat badan merupakan sesuatu yang normal dan dapat terjadi pada siapa saja.
Menurut Giselle, berat badannya memang mengalami naik turun dari waktu ke waktu. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan tersebut terjadi secara alami dan bukan karena alasan yang mengkhawatirkan.
Kemudian, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah kehilangan sekitar 10 kg selama 7 tahun terakhir.
Ia menjelaskan bahwa penurunan tersebut berlangsung secara bertahap seiring bertambahnya usia.
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