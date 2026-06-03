Karina aespa Ungkap Kebiasaannya yang Tidak Pernah Disadari Orang Lain

Karina aespa punya hobi baru dan kebiasaan yang tidak disadari orang lain / Foto : X @aespa_official JawaPos.com - Karina aespa baru-baru ini mengungkapkan, hobi yang tidak terduga dan kebiasaan yang unik. Dalam sebuah video yang dirilis di saluran YouTube W Korea pada tanggal 2 Juni, Karina aespa berpartisipasi dalam sesi tanya jawab setelah pemotretan, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh MY (nama penggemar aespa).

Ketika ditanya tentang hobi atau kebiasaan yang mengejutkan, Karina aespa berbagi bahwa saat ini ia sedang belajar menggambar serta belajar di akademi seni.

Karina juga mengungkapkan kebiasaan berbicara yang unik, pemimpin grup itu menjelaskan bahwa ia sering mengulangi kata atau frasa terakhir, yang diucapkan oleh orang yang diajak bicara tanpa menyadarinya.

Perempuan yang saat ini berusia 26 tahun ini juga bercerita, tentang sebuah foto yang masih tersimpan di ponselnya dan enggan dihapus.

Foto itu adalah fotonya bersama anggota aespa lainnya, mengenakan pakaian dari lagu debut grup tersebut, 'Black Mamba,' di hari ulang tahunnya.

Menurut Karina, foto itu tidak pernah dirilis karena membutuhkan persetujuan dari semua anggota sebelum dibagikan secara publik.

“Kami semua berdiri berdampingan, dan itu foto yang sangat lucu,” katanya, seperti yang diberitakan Allkpop.

“Sayang sekali foto itu tidak pernah dirilis, tetapi aku tetap (memilih untuk) menyimpannya.”

Sementara itu, aespa baru-baru ini kembali dengan full album kedua mereka, 'LEMONADE,' yang menduduki puncak tangga lagu musik global iTunes setelah dirilis pada tanggal 29 Mei 2026.