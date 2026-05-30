Sischa Widya Maharani
Sabtu, 30 Mei 2026 | 20.51 WIB

Koreografi 'LEMONADE' AESPA Tuai Kritik, Netizen: Lagunya Bagus Tapi Dancenya

AESPA comeback dengan lagu terbaru berjudul LEMONADE. (Instagram @aespa_official)

 
JawaPos.com - AESPA kembali menjadi sorotan usai merilis highlight choreography untuk lagu terbaru mereka berjudul LEMONADE.
 
Video tersebut langsung ramai diperbincangkan di komunitas online Korea, khususnya theqoo. 
 
Namun berbeda dengan respons positif yang diterima lagunya, koreografi LEMONADE justru menuai cukup banyak kritik dari netizen.
 
Sejumlah netizen menilai koreografi yang ditampilkan terasa kurang bertenaga dan tidak mampu mengimbangi kualitas lagu yang dinilai adiktif. 
 
"Koreografi AESPA selalu terasa lebih buruk dibanding lagunya," tulis seorang netizen.
 
Netizen lain berkomentar, "Koreografinya sangat buruk..." dan "Masalahnya lagi-lagi ada di koreografi."
 
Beberapa komentar juga menyinggung tren koreografi K-pop yang dianggap semakin disederhanakan demi kebutuhan challenge di media sosial.
 
"Sepertinya mereka sengaja membuatnya mudah dengan mempertimbangkan tantangan yang ada, tetapi itu benar-benar buruk," tulis seorang netizen.
 
Selain itu, ada pula yang mengkritik kekompakan penampilan para member dalam cuplikan yang dirilis.
 
"Karena Aespa memiliki empat anggota, jika satu orang saja menonjol akan terlihat kurang pas, jadi saya harap mereka bisa mencapai keseimbangan yang baik."
 
"Kenapa Ningning begitu hiperaktif? Serius, tak satupun dari mereka bisa menari lolololololol," komentar netizen lainnya.
 
Di sisi lain, lagu "LEMONADE" sendiri tetap mendapat banyak pujian dari publik. Banyak netizen menyebut lagu tersebut terasa segar, cocok untuk musim panas dan semakin adiktif setelah didengarkan berulang kali.
 

