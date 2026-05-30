aespa Merilis Album Studio Kedua Mereka yang Dipenuhi Para Bintang 'LEMONADE'

JawaPos.com - Album studio kedua aespa, 'LEMONADE,' sudah dirilis dengan lagu utama yang berjudul sama, dan kental dengan nuansa synth, yang terinspirasi dari pepatah 'jika hidup memberimu lemon, buatlah limun.'

Sehari sebelum perilisan album, aespa menggelar konferensi pers pada hari Kamis (28/5) di distrik Songpa, Seoul.

Album yang berisi 11 lagu ini, dirilis setelah full album aespa tahun 2024 berjudul 'Armageddon,' yang langsung melahirkan dua lagu hits besar, yaitu lagu utama dengan judul yang sama dan single pra-rilis 'Supernova.'

SM Entertainment selaku agensi dan label grup tersebut, mengatakan bahwa album baru ini berisi lagu-lagu yang memperkaya pengalaman mendengarkan melalui musik.

Setiap musik menggambarkan emosi tulus serta pandangan hidup, masing-masing dengan genre dan nuansa tersendiri.

“Album studio baru ini sangat berarti bagi kami. Begitu banyak orang yang menyukai album pertama kami, jadi kami mempersiapkannya dengan perasaan campur aduk antara tekanan dan kegembiraan,” ungkap Karina.

"Kami telah memikirkan dengan matang apa yang ingin kami tunjukkan kepada pendengar. Aku rasa kami akan bisa menunjukkan seberapa jauh kami telah berkembang.”

Lagu utama 'LEMONADE,' adalah lagu dance elektronik yang didominasi oleh suara bass sintetis yang berat dan memikat.

Para anggota mengatakan, bahwa lagu ini mengandung pesan tentang mengubah kesulitan menjadi peluang.