Tuai Perhatian, Kim Soo Hyun akan Syuting Iklan untuk Merek Filipina?

Kim Soo Hyun . Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Telah lama berkecimpung di dunia hiburan, aktor Korea Kim Soo Hyun telah menunjukkan tanda-tanda akan kembali beraktivitas dengan syuting iklan.
Dilansir dari Soompi, Selasa (9/6), sebelumnya sang aktor diduga memacari mendiang Kim Sae Ron saat perempuan tersebut masih sangat muda.
Pada 8 Juni, sebuah media melaporkan bahwa Kim Soo Hyun akan berpartisipasi dalam syuting iklan untuk merek fashion terkemuka Filipina, Bench.
Kemudian agensi Kim Soo Hyun, GOLDMEDALIST, menyatakan, “Kim Soo Hyun akan berpartisipasi dalam syuting iklan cetak untuk merek fesyen terkemuka Filipina, Bench, pada 14 Juli.”
Tentunya ini menandai aktivitas pertamanya setelah hiatus sekitar satu tahun, menyusul berbagai kontroversi pribadi termasuk rumor hubungan dengan mendiang Kim Sae Ron pada Maret tahun lalu.
Pada saat itu, Kim Soo Hyun menghadapi berbagai tuduhan, termasuk kecurigaan bahwa ia telah menjalin hubungan selama enam tahun dengan mendiang Kim Sae Ron sejak 2015.
Kemudian ia segera mengadakan konferensi pers untuk membantah klaim tersebut, menegaskan bahwa mereka baru mulai berpacaran setelah Kim Soo Hyun dewasa.
Namun, beberapa merek yang pernah menggunakan Kim Soo Hyun sebagai model promosi mengumumkan pemutusan kontrak mereka.
Ia yang bergabung dengan serial Disney+ “Knock-Off,” yang dijadwalkan rilis tahun lalu, ditunda tanpa batas waktu.
Namun, terkait kasus ini, YouTuber Kim Se Eui dari saluran YouTube HoverLab Inc. baru-baru ini ditangkap dan diserahkan ke kejaksaan dengan tuduhan termasuk penyebaran informasi palsu.
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