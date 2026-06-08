Kim Soo Hyun Dikabarkan Kembali ke Dunia Entertainment dengan Syuting Iklan

Kim Soo Hyun dikabarkan kembali ke dunia entertainment / Foto : Instagram @soohyun_k216 JawaPos.com - Aktor Kim Soo Hyun dikabarkan akan melanjutkan aktivitasnya di dunia entertainment, dengan syuting iklan. Aktivitas tersebut menandai jadwal resmi pertama Kim Soo Hyun, setelah hiatus selama setahun dan perselisihan hukum.

Menurut laporan News1 pada tanggal 8 Juni, Kim Soo Hyun akan berpartisipasi dalam pengambilan gambar iklan untuk merek fashion terkemuka Filipina, Bench, pada tanggal 14 Juli.

Fakta bahwa jadwal resmi pertama Kim Soo Hyun adalah syuting iklan, telah menarik perhatian publik secara signifikan.

Di dunia periklanan, citra publik seorang model sangat berpengaruh untuk membangun identitas merek.

Keputusan Bench untuk mempertahankan Kim Soo Hyun, sebagai model mereka dipandang sebagai titik balik yang penting.

Situasi Kim Soo Hyun berubah drastis menyusul penangkapan Kim Se Ui, pemilik saluran YouTube Garo Sero Institute, baru-baru ini atas tuduhan pencemaran nama baik melalui penyebaran rumor palsu.

Kim Se Ui ditangkap pada tanggal 26 Mei karena berulang kali, mengklaim selama siaran YouTube dan konferensi pers tahun lalu, bahwa Kim Soo Hyun telah berpacaran dengan mendiang aktris Kim Sae Ron sejak aktris tersebut masih di bawah umur.

Dikutip dari Allkpop, polisi menyimpulkan bahwa Kim Se Ui menggunakan AI generatif untuk memanipulasi suara mendiang Kim Sae Ron, dan memalsukan log obrolan KakaoTalk yang disajikan sebagai bukti hubungan mereka.

Pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan, dengan alasan potensi penghancuran bukti dan risiko melarikan diri, serta kemudian menolak permintaan Kim Se Ui untuk peninjauan kembali validitas penahanannya pada tanggal 2 Juni.

Gold Medalist selaku agensi Kim Soo Hyun, merilis pernyataan resmi pada tanggal 5 Juni menyusul hasil penyelidikan polisi.

"Tuduhan termasuk pencemaran nama baik dengan menyatakan fakta palsu, penguntitan, pelanggaran Undang-Undang Hukuman Kekerasan Seksual, dan percobaan pemaksaan dan ancaman telah diakui."

"Mengingat beratnya kasus ini, polisi telah menyerahkan Kim Se Ui ke kejaksaan dengan status penahanan," ungkap Gold Medalist.

Perhatian kini beralih ke gugatan perdata yang sedang berlangsung. Divisi Perdata ke-14 Pengadilan Distrik Suwon akan mengadakan sidang pembelaan ketiga pada tanggal 10 Juni, untuk gugatan ganti rugi sebesar 3,96 miliar won (sekitar Rp46,9 miliar), yang diajukan oleh perusahaan makanan fungsional kesehatan FromBio terhadap Kim Soo Hyun dan Gold Medalist.

Ini akan menjadi sidang perdata pertama yang diadakan sejak penangkapan Kim Se Ui, dan hasil investigasi kriminal diharapkan menjadi argumen inti dalam persidangan.

Menyusul tuduhan tersebut, Kim Soo Hyun menghentikan semua aktivitasnya, termasuk penghentian total syuting untuk serial Disney+ mendatangnya, 'Knock-Off.'

Saat ini, ia menghadapi tuntutan perdata senilai lebih dari 10 miliar won (sekitar Rp118,5 miliar) dari berbagai pengiklan, termasuk FromBio, Cuckoo, Trendmaker, Classys, Eider, dan Mido.

Saat Kim Soo Hyun memulai kembali karirnya, para pelaku industri mengamati dengan cermat untuk melihat apakah ia dapat berhasil, mengatasi rintangan hukum perdata yang tersisa.