Gelar Pesta Cinta, Elfa's Singer Gandeng JKT48 hingga King Nassar

JawaPos.com - Grup vokal legendaris Elfa’s Singer bakal menggelar konser tunggal bertajuk Pesta Cinta. Pertunjukan spesial bernuansa nostalgia dengan sentuhan musik modern itu akan berlangsung di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada 26 Juni.

Konser itu juga dihelat sebagai bentuk penghormatan terhadap maestro musik Indonesia Elfa Secioria. Mengingat besarnya peran mendiang sebagai pendiri, sekaligus mentor untuk grup musik yang terdiri atas Agus Wisman, Yana Julio, Ucie Nurul, dan Lita Zein itu.

“Elfa’s Singer ini sudah lebih dari 45 tahun dan masih eksis secara audiens. Fansnya sangat luas. Lagunya pun masih sering diputar dan dinyanyikan banyak orang,” kata CEO Premier Live Production Ibram Putra selaku promotor saat konferensi pers di Jakarta Selatan.

Apalagi, menurut dia, peminat lagu-lagu Elfa bukan hanya dari kalangan usia tertentu seperti generasi baby boomer hingga X. Namun, telah meluas dan menjadi favorit para generasi milenial maupun gen Z.

Karena itu, Ibram menggandeng sejumlah kolaborator. Musisi yang terlibat berasal dari berbagai generasi dan genre. King Nassar, Sherina, Monita Tahalea, Rio Febrian, Angel Pieters, Gabriel Harvianto hingga JKT48. Perpaduan warna musik tersebut diharapkan bisa menghibur seluruh penonton.

“Kami ingin menciptakan kenangan baru bersama orang-orang tersayang sampai mereka menyadari bahwa momen ini tidak akan terulang,” ujar Ibram.

Yana membocorkan bahwa Elfa’s Singer akan bertukal lagu dengan para bintang tamu. “Jadi nanti kami juga menyanyikan lagunya JKT48 versi kami. Begitu pun Nassar,” ungkap dia.

Salah satu lagu yang akan dibawakan adalah Seperti Mati Lampu. Lagu tersebut bakal dinyanyikan dengan versi baru bernuansa musik Elfa’s.