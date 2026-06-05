Cari Tempat Nge-War Tiket Konser? Ini Rekomendasi Warnet dengan Internet Cepat di Jakarta

Potret Konser BTS “ARIRANG” in Las Vegas, satu rangkaian tur dengan yang akan diadakan di Jakarta, Desember 2026 ./x.com/bts_bighit
JawaPos.com – Indonesia seakan tengah memasuki musim konser. Mulai dari konser K-Pop, musisi western, hingga festival musik lokal dijadwalkan sepanjang tahun 2026 hingga awal 2027.
Hampir semua event tersebut memicu fenomena “war tiket”, ribuan orang berbondong-bondong memperebutkan tiket menonton pertunjukkan.
Seperti sebutannya, website pembelian tiket seakan berubah menjadi “medan perang”. Tidak ada celah untuk kendala, maka tiket yang diperebutkan dapat habis kapanpun hanya dalam hitungan menit.
Tingginya persaingan membuat banyak calon penonton mulai mencari alternatif, selain mengandalkan jaringan internet rumah.
Salah satu opsi yang cukup sering dibicarakan di media sosial adalah memanfaatkan warnet gaming atau esport cafe. Meskipun begitu, terdapat beberapa aspek khusus yang menjadi perhatian dari warnet yang ingin dipilih.
Mulai dari koneksi internet stabil, PC berspesifikasi tinggi, hingga jam operasional warnet.
Berikut adalah beberapa warnet di Jakarta yang memiliki spesifikasi mumpuni untuk menjadi sarana “war” tiket konser.
Spade Gamingspace
Spade Spade Gamingspace menjadi salah satu warnet gaming di Jakarta yang ramai diperbincangkan di media sosial. Tidak sampai situ, nama warnet ini juga kerap kali muncul sebagai rekomendasi tempat bagi penggemar yang ingin memperebutkan tiket konser idolanya.
Warnet ini memiliki cabang di beberapa titik Jakarta hingga Tangerang. Spade Gaming Space menawarkan device dengan spesifikasi tinggi serta internet cepat.
Bagi yang ingin datang ke warnet ini, bisa langsung mendatangi cabang terdekat maupun melakukan reservasi terlebih dahulu melalui kontak yang tercantum di Instagram Spade Gamingspace .
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