Nonton Konser EXO Planet dan Raisa Gak Perlu Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke GBK 

Sejumlah penumpang menunggu bus TransJakarta di Halte Karet, Jakarta, Jumat (24/04/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dipastikan bakal super padat akhir pekan ini, 6–7 Juni 2026. Puluhan ribu orang siap membanjiri lokasi ini untuk menonton konser EXO Planet #6 ExhOrizon di Indonesia Arena dan Raisa Live Concert "Love & Let Go" di JICC Plenary Hall.
Selain konser EXO Planet dan Raisa, ada juga event besar lain seperti Polytron Indonesia Open 2026 hingga Indofest 2026. Biar gak pusing mikirin macet dan susah cari parkir, naik Transjakarta adalah pilihan paling pas dan antiribet.
Berikut panduan lengkap rute Transjakarta ke GBK, titik halte terdekat, hingga info rekayasa lalu lintas yang wajib kamu tahu!
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Rute Transjakarta Paling Pas ke GBK
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan rute Transjakarta strategis yang langsung menurunkan kamu di dekat venue konser. Ada dua halte utama yang menjadi titik pemberhentian terdekat dari kawasan GBK.
1. Titik Pemberhentian Halte Senayan Bank Jakarta
Bagi kamu yang memilih rute ini, berikut daftar bus Transjakarta yang bisa dinaiki beserta jam operasionalnya:
- Rute 1 (Kota - Blok M): Sabtu (00.00-23.59 WIB), Minggu (07.00-23.59 WIB).
- Rute 1F (Stasiun Palmerah - Bundaran Senayan): Sabtu (05.00-22.00 WIB), Minggu (10.00-22.00 WIB).
- Rute 1W (Blok M - Ancol): Sabtu (05.00-22.00 WIB), Minggu (10.00-22.00 WIB).
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