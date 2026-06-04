Tiket Jakarta Fair Kemayoran 2026 Resmi Dijual Hari Ini! Cek Harga dan Line Up Konser Slank hingga JKT48

JawaPos.com - Kabar gembira buat kamu yang sudah tidak sabar berburu diskon dan menonton konser musisi favorit. Tiket Jakarta Fair Kemayoran 2026 atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) resmi dibuka mulai hari ini, Kamis (4/6).

Event terbesar di Asia Tenggara ini dijadwalkan berlangsung selama sebulan penuh, tepatnya mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta Pusat. Panitia sengaja tidak menaikkan harga tiket masuk demi mendukung perekonomian masyarakat saat ini.

Gelaran tahun ini dipastikan bakal jauh lebih meriah. Direktur Marketing Jiexpo, Ralph Scheunemann, menyampaikan bahwa penyelenggaraan tahun ini menjadi bagian dari rangkaian menuju perayaan besar ibu kota pada tahun depan.

"Di mana bisa dikatakan memang Jakarta Fair tahun ini adalah salah satunya road to 500 years," ucap Ralph dalam konferensi persnya, Kamis (4/6).

Berkaca dari kesuksesan tahun lalu yang berhasil menyedot 5,9 juta pengunjung dengan perputaran uang mencapai Rp7,3 triliun, pihak penyelenggara optimis mematok target yang jauh lebih besar untuk tahun ini.

"Kita lihat tahun lalu kita mencapai kurang lebih 5,9 juta pengunjung dengan transaksinya Rp7,3 triliun, Of course, kita harapkan tahun ini pengunjungnya akan di atas 6 juta dan mungkin transaksinya juga mendekati Rp8 triliun, target kita," sambungnya.

Diikuti 2.800 Peserta: Dari Otomotif hingga Kuliner Legendaris

Belanja di PRJ 2026 dipastikan bakal semakin puas karena jumlah tenant yang bergabung mengalami peningkatan pesat. Sebanyak 2.800 peserta dan 1.800 booth siap memanjakan pengunjung dengan berbagai promo dan diskon ugal-ugalan.

Pihak panitia juga menegaskan komitmennya untuk merangkul para pelaku usaha lokal agar bisa bersanding dengan brand-brand raksasa.

"Di sini bisa saya katakan bahwa UMKM itu mewakili kurang lebih 40 persen daripada kepesertaan. Lalu kita lihat pihak swasta ini ikut dengan perusahaan-perusahaan besar, otomotif dan lain-lain, elektronik. Kita juga menyediakan banyak sekali area bermain buat anak-anak," kata Ralph.