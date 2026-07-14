Setelah Sukses di My Royal Nemesis, Heo Nam Jun Umumkan Fan Meeting Perdana

JawaPos.com - Heo Nam Jun aktor yang tengah naik daun itu dipastikan akan menggelar fan meeting solo pertamanya sejak resmi memulai karier di dunia hiburan. Dilansir dari soompi, acara berjudul HEO's NEXT? dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus 2026 di KBS Arena, Seoul.
Disampaikan langsung oleh agensinya, H.SOLID, pada 13 Juli, fan meeting ini menjadi momen spesial bagi Heo Nam Jun untuk bertemu lebih dekat dengan para penggemar yang selama ini memberikan dukungan terhadap perjalanan kariernya di industri akting.
Pihak agensi juga merilis poster resmi yang langsung mencuri perhatian. Dalam poster itu, Heo Nam Jun tampil modis mengenakan atasan pas badan yang dipadukan dengan jumpsuit denim. Senyum santainya yang menjadi ciri khas semakin mempertegas pesona hangat dan karisma alami sang aktor.
Heo Nam Jun terus menunjukkan perkembangan sebagai aktor lewat berbagai proyek drama. Penampilan terbarunya sebagai Cha Se Gye dalam drama My Royal Nemesis sukses menuai pujian berkat akting yang dinilai emosional dan meyakinkan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu aktor muda yang patut diperhitungkan.
Penjualan tiket fan meeting HEO's NEXT? akan dilakukan secara eksklusif melalui Ticketlink. Pemegang keanggotaan fan club mendapat kesempatan mengikuti presale mulai 23 Juli 2026, sedangkan penjualan umum dibuka pada 27 Juli 2026 di jam yang sama.
Fan meeting perdana ini diprediksi menjadi kesempatan istimewa bagi Heo Nam Jun untuk berbagi cerita, berinteraksi langsung, serta menciptakan kenangan bersama para penggemarnya.
Antusiasme tinggi dari publik pun membuat acara HEO's NEXT? menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan pada musim panas tahun ini.
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