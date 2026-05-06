Intip Serunya Kisah Heo Sung Tae dan Lee Hak Joo di Drama Baru ‘Fifties Professionals’

JawaPos.com - Segera tayang perdana pada 22 Mei pukul 21.50 KST, drama Korea Fifties Professionals, telah membagikan chemistry antara Heo Sung Tae dan Lee Hak Joo

Dilansir dari Soompi, Rabu (6/5), drama komedi ini menyoroti kisah tiga pria paruh baya yang tampak biasa tetapi diam-diam berbahaya yang kembali beraksi karena takdir.

Mereka pernah berkuasa di puncak bidang masing-masing, kemudian diasingkan ke pulau terpencil Yeongseon setelah sebuah insiden misterius.

Menjalani kehidupan yang pahit manis dan komedi, mereka mengungkap kebenaran tentang hari yang menentukan dari 10 tahun yang lalu yang mengubah hidup

Nantinya Heo Sung Tae berperan sebagai Kang Beom Ryong, tokoh nomor 2 di Geng Hwasan yang telah menjalankan toko serba ada selama 10 tahun.

Makin seru, ada Lee Hak Joo memerankan Ma Gong Bok, mantan anggota geng yang pernah bekerja di bawahnya dan sekarang bekerja bersamanya sebagai karyawan paruh waktu.

Dulu terikat oleh loyalitas yang lebih kuat daripada ikatan darah, keduanya secara bertahap beralih ke hubungan yang lebih praktis sebagai atasan dan karyawan.

Terlihat dari foto baru, Kang Beom Ryong dan Ma Gong Bok mengamati Ho Myung (Shin Ha Kyun) dalam kehidupan sehari-harinya setelah mengikutinya ke Pulau Yeongseon.

Tujuannya yaitu menemukan petunjuk terkait insiden feri 10 tahun lalu, tetapi penampilan mereka yang berantakan dan ekspresi wajah lelah menunjukkan berlalunya waktu.