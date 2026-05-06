Intip Serunya Kisah Heo Sung Tae dan Lee Hak Joo di Drama Baru ‘Fifties Professionals’

Heo Sung Tae dan Lee Hak Joo. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Segera tayang perdana pada 22 Mei pukul 21.50 KST, drama Korea Fifties Professionals, telah membagikan chemistry antara Heo Sung Tae dan Lee Hak Joo
Dilansir dari Soompi, Rabu (6/5), drama komedi ini menyoroti kisah tiga pria paruh baya yang tampak biasa tetapi diam-diam berbahaya yang kembali beraksi karena takdir.
Mereka pernah berkuasa di puncak bidang masing-masing, kemudian diasingkan ke pulau terpencil Yeongseon setelah sebuah insiden misterius.
Menjalani kehidupan yang pahit manis dan komedi, mereka mengungkap kebenaran tentang hari yang menentukan dari 10 tahun yang lalu yang mengubah hidup
Nantinya Heo Sung Tae berperan sebagai Kang Beom Ryong, tokoh nomor 2 di Geng Hwasan yang telah menjalankan toko serba ada selama 10 tahun.
Makin seru, ada Lee Hak Joo memerankan Ma Gong Bok, mantan anggota geng yang pernah bekerja di bawahnya dan sekarang bekerja bersamanya sebagai karyawan paruh waktu.
Dulu terikat oleh loyalitas yang lebih kuat daripada ikatan darah, keduanya secara bertahap beralih ke hubungan yang lebih praktis sebagai atasan dan karyawan.
Terlihat dari foto baru, Kang Beom Ryong dan Ma Gong Bok mengamati Ho Myung (Shin Ha Kyun) dalam kehidupan sehari-harinya setelah mengikutinya ke Pulau Yeongseon.
Tujuannya yaitu menemukan petunjuk terkait insiden feri 10 tahun lalu, tetapi penampilan mereka yang berantakan dan ekspresi wajah lelah menunjukkan berlalunya waktu.
Gong Bok yang berlinang air mata menambah ketegangan, menimbulkan pertanyaan tentang apakah pengintaian mereka akan berhasil.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!