Siap-siap, Aktris Berbakat Shin Hae Sun akan Perankan Drama Romantis Misteri Baru ‘Dash’

JawaPos.com – Selalu menjadi pusat perhatian di setiap aktivitasnya, Shin Hae Sun telah dikonfirmasi akan membintangi drama Korea SBS mendatang, Dash.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (5/6), belakangan ini, SBS mengumumkan produksi serial baru dan pemilihan Shin Hae Sun sebagai pemeran utama dalam acara media drama SBS DRAMA: NEXT EPISODE di Seoul.

Dijadwalkan tayang perdana di SBS pada tahun 2027, drama ini mengisahkan Min Hwa Young (Shin Hae Sun), merupakan seorang jaksa yang bertekad untuk menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri.

Sangat bekerja keras, ia tanpa henti mengejar kebenaran seputar suaminya, yang tiba-tiba menjadi tersangka pembunuhan.

Memiliki keinginan untuk mengungkap kebenaran di balik kematian misterius ibunya, Min Hwa Young naik ke salah satu posisi paling berpengaruh di kejaksaan melalui bakat dan tekadnya.

Namun, ketika suaminya menjadi tersangka pembunuhan, ia merasa bingung memilih antara cinta dan pencarian kebenaran.

Dengan peran ini, Shin Hae Sun diharapkan dapat menampilkan tekad kuat dan pantang menyerah Hwa Young saat ia terus maju melawan segala rintangan.

Mengenai pemilihan pemeran, tim produksi menyatakan, “Shin Hae Sun adalah satu-satunya aktris yang dapat sepenuhnya menggambarkan perjalanan Min Hwa Young.”

"Sifatnya penuh keputusasaan dan mengerikan saat ia berjuang untuk mengungkap kebenaran, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri,” ungkapnya