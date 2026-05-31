Shin Hae Sun Nampak Cemas saat Gong Myoung Terluka Demi Melindunginya di Drama Filing for Love

JawaPos.com - Selalu membuat penasaran, kisah Gong Myoung dan Shin Hae Sun di drama korea Filling for Love makin dinanti penggemar.

Dikutip dari laman Soompi, Minggu (31/5), menarik perhatian, Gong Myoung kini siap melakukan apa pun untuk melindungi Shin Hae Sun.

Sebelumnya terlihat Noh Ki Jun (Gong Myoung) mencoba mengorbankan dirinya demi Joo In Ah (Shin Hae Sun), dengan mengambil semua tanggung jawab atas skandalnya.

Laki-laki tersebut bahkan memutuskan untuk berbohong bahwa ia mengirim email itu karena dendam terhadap Joo In Ah karena telah menurunkan jabatannya.

Namun, Jeon Jae Yeol (Kim Jae Wook) mengejutkan semua orang dengan secara tak terduga mengungkapkan sejarahnya dengan Joo In Ah dan mengambil alih tanggung jawab atas insiden tersebut.

Menariknya, dalam foto-foto terbaru dari episode selanjutnya drama ini, Noh Ki Jun tiba di kantor polisi dengan wajah penuh luka.

Noh Ki Jun yang berlumuran darah tampak marah saat berbicara dengan penuh semangat kepada polisi.

Bergegas ke kantor polisi karena khawatir tentang Noh Ki Jun, Joo In Ah menunjukkan ekspresi gugup saat menyaksikan situasi tersebut.

“Di Episode 11, krisis baru muncul karena laporan jahat tentang masa lalu Joo In Ah,” kata tim produksi drama tersebut.