Kevin Gusnadi Sudah Dekat dengan Keluarga Ayu Ting Ting, Siap Nikah Tahun Ini?

JawaPos.com - Kevin Gusnadi dan Ayu Ting Ting punya hubungan spesial. Kedekatan mereka telah dikonfirmasi oleh pelantun Alamat Palsu di momen Lebaran Idul Adha pada hari ini, Rabu (27/5).

Kevin Gusnadi sempat datang ke rumah Ayu Ting Ting di bilangan Depok Jawa Barat pada hari ini untuk menjalin silaturahmi. Kevin bahkan sempat ikut melakukan sesi foto bareng bersama keluarga pelantun Sik Asik itu.

Momen foto bersama Kevin Gusnadi dengan keluarga Ayu Ting Ting terlihat dalam unggahan akun Instagram ibunda Ayu, Umi Kalsum. Dalam foto, ada momen dimana Kevin berdampingan dengan Ayu Ting Ting.

Pada foto lainnya, terlihat Kevin Gusnadi berada di samping Umi Kalsum, ibunda Ayu Ting Ting.

Saat disinggung apakah Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi akan menikah di tahun ini, ibu satu anak itu langsung gusar. Dia menegaskan tidak mungkin menikah di tahun 2026 ini.

Namun saat ditanya kemungkinan bakal mengakhiri status janda di tahun depan, Ayu Ting Ting tidak memberikan jawaban pasti dengan alasan tidak mau mendahului takdir Tuhan.

"Jangan suka mendahului rencana Tuhan. Doain saja yang terbaik, saya nggak bisa ngomong gitu (nikah tahun depan)," kata Ayu Ting Ting.

Saat disinggung sejak kapan Ayu mengenal Kevin Gusnadi, dia masih enggan menceritakannya. Namun, Ayu menyatakan kenal dari jaringan pertemanan dengan pria yang merupakan seorang politisi itu.