Sischa Widya Maharani
Jumat, 8 Mei 2026 | 14.49 WIB

Kolaborasi Besar! G-Dragon Akan Berpartisipasi di Lagu Baru AESPA

JawaPos.com - G-Dragon akan bergabung dengan AESPA dalam lagu comeback mereka yang akan datang.
 
Menurut hasil review video musik dari KBS yang dirilis 7 Mei 2026, nama G-Dragon tercantum sebagai featured artist dalam lagu WDA (Whole Different Animal) milik aespa.
 
Lagu tersebut akan menjadi track pra-rilis sebelum AESPA merilis album full kedua mereka bertajuk ‘LEMONADE’ pada 29 Mei 2026.
 
Sementara itu, lagu featuring dengan member BIGBAG tersebut akan dijadwalkan rilis lebih dulu pada 11 Mei pukul 6 sore KST.
 
Menurut Allkpop, pihak produksi menggambarkan album ini sebagai awal era baru AESPA dengan konsep yang lebih matang dan luas. 
 
Album tersebut akan berisi 10 lagu dari berbagai genre dengan WDA sebagai lagu pembuka utama.
 
Ini bukan pertama kalinya AESPA dan G-Dragon terhubung dalam proyek yang sama. 
 
Sebelumnya, Karina sempat muncul di video musik lagu TOO BAD milik G-Dragon. AESPA juga pernah tampil di variety show Good Day yang dipandu sang idol veteran.

