Anak Bungsu Ferry Maryadi Kurban Perdana Tahun Ini dari Tabungan Uang Jajan

JawaPos.com - Ferry Maryadi memperbolehkan anak bungsunya, Kabay Anaking Maryadi atau Abay, yang saat ini baru berusia 11 tahun untuk ikut berkurban. Suami Deswita Maharani itu mengarahkan sang putra berkurban hewan kambing sebagai kurban perdana.

"Aku bilang kurban kambing aja dulu. Alhamdulillah Abay bisa beli kambing dan bisa kurban di tahun ini," kata Ferry Maryadi saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (29/5).

Pria berusia 52 tahun menyatakan, uang yang dibelikan kambing untuk membeli hewan kurban oleh anaknya berasal dari hasil tabungan uang jajannya sendiri.

Selain tabungan dari uang jajan, sang putra bisa berkurban di tahun ini juga berkat tabungan dari uang angpao yang dia dapat di momen Lebaran Idul Fitri.

Tak hanya itu, Abay juga mengalokasikan dana yang didapat dari orang-orang saat dia melakukan acara sunatan untuk berkurban di momen Lebaran Idul Adha 2026.

"Alhamdulillah dia mulai belajar beli kambing untuk kurban. Dia memang pengin beli hewan mau belajar berkurban," ungkap Ferry Maryadi.

Momen Idul Adha tahun ini menjadi kesempatan emas bagi Ferry Maryadi mengajarkan sang putra tentang kurban. Dia pun memberikan penjelasan tentang kurban, termasuk porsi daging yang didapat oleh orang yang berkurban dan sisanya dibagikan kepada masyarakat.