Ibunda Sedih Calvin Dores Kena Serangan Jantung, Kasihan Anaknya Masih Kecil

Calvin Dores mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit dr. Sutoyo, Jakarta, akibat mengalami permasalahan jantung. (Instagram: calvindores.28)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan musisi Calvin Dores, putra dari mendiang Deddy Dores, yang dikabarkan mengalami serangan jantung masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kondisi tersebut membuat sang ibunda, Dagmar C Sunardi, merasa sangat sedih dan terpukul.
Dagmar mengaku sedih melihat kondisi putranya yang kini harus mendapatkan penanganan intensif dari tim medis sebuah rumah sakit. Terlebih lagi, Calvin Dores memiliki anak yang usianya masih kecil.
“Saya kasihan lihat anak-anaknya masih kecil,” ujar Dagmar C Sunardi saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.
Tak hanya itu, Dagmar juga meminta doa dari publik agar kondisi kesehatan Calvin Dores segera membaik dan diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Dia berharap putranya tidak perlu menjalani tindakan operasi ataupun pemasangan ring jantung.
“Saya minta doanya dari teman-teman semuanya, supaya Calvin diberikan mukjizat dari Tuhan, diberikan kesembuhan, nggak usah operasi, nggak usah pasang ring,” katanya.
Menurut Dagmar, riwayat penyakit jantung memang ada di keluarganya. Ia menyebut, beberapa anggota keluarga memiliki masalah kesehatan yang sama, termasuk ayah Calvin Dores, Deddy Dores, meninggal karena permasalahan jantung.
“Dokter bilang kalau jantung itu turunan. Papanya jantung, saya juga kena jantung, Papa saya, almarhum, juga jantung. Keluarga saya rata-rata jantung,” ungkapnya.
Meski demikian, Dagmar masih berharap kondisi yang dialami Calvin bukanlah penyakit berat. Ia berharap putranya mengalami serangan hanya karena faktor kelelahan dan tekanan mental.
“Saya berharap Calvin hanya serangan karena dia capek, mungkin dia posisinya lagi stres juga. Karena netizen banyak yang ngomong negatif ke dia,” ungkap Dagmar.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat