Ibunda Sedih Calvin Dores Kena Serangan Jantung, Kasihan Anaknya Masih Kecil

JawaPos.com - Kondisi kesehatan musisi Calvin Dores, putra dari mendiang Deddy Dores, yang dikabarkan mengalami serangan jantung masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kondisi tersebut membuat sang ibunda, Dagmar C Sunardi, merasa sangat sedih dan terpukul.

Dagmar mengaku sedih melihat kondisi putranya yang kini harus mendapatkan penanganan intensif dari tim medis sebuah rumah sakit. Terlebih lagi, Calvin Dores memiliki anak yang usianya masih kecil.

“Saya kasihan lihat anak-anaknya masih kecil,” ujar Dagmar C Sunardi saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Tak hanya itu, Dagmar juga meminta doa dari publik agar kondisi kesehatan Calvin Dores segera membaik dan diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Dia berharap putranya tidak perlu menjalani tindakan operasi ataupun pemasangan ring jantung.

“Saya minta doanya dari teman-teman semuanya, supaya Calvin diberikan mukjizat dari Tuhan, diberikan kesembuhan, nggak usah operasi, nggak usah pasang ring,” katanya.

Menurut Dagmar, riwayat penyakit jantung memang ada di keluarganya. Ia menyebut, beberapa anggota keluarga memiliki masalah kesehatan yang sama, termasuk ayah Calvin Dores, Deddy Dores, meninggal karena permasalahan jantung.

“Dokter bilang kalau jantung itu turunan. Papanya jantung, saya juga kena jantung, Papa saya, almarhum, juga jantung. Keluarga saya rata-rata jantung,” ungkapnya.

Meski demikian, Dagmar masih berharap kondisi yang dialami Calvin bukanlah penyakit berat. Ia berharap putranya mengalami serangan hanya karena faktor kelelahan dan tekanan mental.