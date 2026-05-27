Deliana Siahaan 'Dunia Terbalik' Meninggal Dunia Usai Menyapu di Depan Rumah

JawaPos.com - Deliana Siahaan, aktris senior yang dikenal publik luas lewat perannya yang ikonik sebagai seorang ibu, dinyatakan meninggal dunia. Dia mengembuskan napas terakhir di usia 71 tahun pada Kamis (21/5).

Jenazah Deliana Siahaan telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Perempuan kelahiran Jakarta, 13 Maret 1955, meninggalkan seorang suami, 4 orang anak, dan 11 cucu.

Kabar meninggalnya Deliana Siahaan diungkapkan oleh sejumlah rekan sesama selebriti. Salah satunya, lewat unggahan Sutan Simatupang, pemeran Aceng Suraceng, dalam sinetron Dunia Terbalik, di akun media sosialnya.

Sutan Simatupang mengunggah sejumlah foto kenangan kebersamaan dengan almarhumah Deliana Siahaan melalui unggahannya di medsos.

“This is like a dream for me, RIP Opung Deliana Siahaan (Bagiku, rasanya seperti mimpi. Istirahat dalam damai opung Deliana Siahaan),” tulis Sutan Simatupang memberi keterangan pada unggahannya tersebut.

Kesaksian tetangga almarhumah pada kolom komentar menyatakan, Deliana Siahaan masih dalam keadaan sehat beberapa waktu sebelum meninggal. Buktinya, Deliana Siahaan masih menyapu di depan rumah sebelum dinyatakan kembali kepada Sang Pencipta.

"Saya tetangganya. Lagi nyapu di depan rumahnya, kepleset, terus jatuh beliau," ungkap pemilik akun farhan_darmarais38.

Sejumlah selebriti turut mengungkapkan duka atas meninggalnya Deliana Siahaan. Beberapa diantaranya yaitu Ayushita, Rosnita Putri, Ike Muti, dan lain-lain.