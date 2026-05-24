Perseteruan Ratu Sofya dan Orang Tuanya Muncul Lagi Usai Disomasi Rumah Produksi

JawaPos.com - Somasi yang dilayangkan rumah produksi HAS Pictures terhadap aktris Ratu Sofya mengungkapkan fakta baru. Sebuah fakta hubungan antara orang tua dan anak kembali terlibat konflik yang dipicu oleh kontrak kerja sama hingga permasalahan keuangan.

Masalah ini berawal dari surat somasi yang dilayangkan HAS Pictures gara-gara Ratu Sofya tidak bersedia terlibat dalam aktivitas promosi sebuah film yang menjadi debut Irish Bella sebagai produser eksekutif.

HAS Pictures dalam somasinya menuntut Ratu Sofya untuk menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya, yakni mengikuti serangkaian promosi film. Karena, pihak rumah produksi merasa telah menunaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Ratu Sofya yang diberikan melalui ayah kandungnya.

Pihak rumah produksi tidak dapat menerima alasan yang terkesan dibuat-buat oleh Ratu Sofya untuk berkelit dari keterlibatannya dalam aktivitas promosi film. Misalnya, alasan Ratu merasa di dalam film itu ada adegan dewasa.

Di sisi lain, Ratu Sofya bersama kuasa hukumnya membenarkan belum bersedia ikut terlibat dalam rangkaian aktivitas promosi film yang dibintanginya. Dengan alasan, Ratu tidak pernah memberikan kuasa kepada ayahnya untuk bertindak mewakili dirinya melakukan penandatanganan kontrak kerja sama dengan rumah produksi.

Pernyataan tersebut semakin diperkuat oleh keterangan yang disampaikan ibunda Ratu Sofya, Intan Masthura.

"Kami juga memperoleh keterangan dari ibunya bahwa surat kuasa tersebut tidak pernah ada, yakni surat kuasa dari Ratu untuk memberikan kuasa kepada bapaknya," tutur Dede Rahmat selaku kuasa hukum Ratu Sofya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (23/05).

Ratu Sofya juga mengaku tidak menerima imbalan atas pekerjaan yang telah dijalaninya saat produksi film Dosa: Penebusan atau Pengampunan.