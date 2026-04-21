BTS Dan BLACKPINK Raih Sertifikasi Platinum di Jepang Setelah Lampaui 100 Juta Streaming

BTS dan BLACKPINK (Kbizoom)
JawaPos.com – BTS dan BLACKPINK kembali mencatatkan prestasi di industri musik Jepang setelah meraih sertifikasi Platinum dari Asosiasi Industri Rekaman Jepang atau RIAJ.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (22/5), Penghargaan tersebut diberikan setelah rilisan Jepang kedua grup berhasil melampaui angka 100 juta streaming di negara tersebut.
RIAJ memberikan sertifikasi Platinum kepada lagu Jepang BTS berjudul Let Go dan versi Jepang lagu BLACKPINK As If It’s Your Last JP Ver. Kedua lagu tersebut berhasil menembus lebih dari 100 juta streaming yang dihitung khusus dari pendengar di Jepang.
Pencapaian tersebut sekaligus menjadi pengakuan atas konsistensi popularitas kedua grup K-pop itu selama bertahun-tahun.
Sistem sertifikasi streaming di Jepang mulai diterapkan oleh RIAJ sejak 2020 untuk menilai performa lagu digital. Dalam sistem tersebut, lagu memperoleh status Perak setelah mencapai 30 juta streaming, Emas pada angka 50 juta streaming, dan Platinum setelah melampaui 100 juta streaming.
Standar tersebut menjadikan penghargaan Platinum sebagai salah satu pencapaian penting di industri musik Jepang.
Bagi BTS, lagu Let Go pertama kali dirilis pada 2018 sebagai bagian dari album Jepang Face Yourself. Lagu tersebut menjadi salah satu karya orisinal Jepang milik grup yang mendapat perhatian besar dari penggemar.
Setelah bertahun-tahun sejak peluncurannya, lagu itu akhirnya berhasil memperoleh sertifikasi Platinum di Jepang.
Sementara itu, BLACKPINK juga menunjukkan daya tarik kuat di pasar Jepang melalui As If It’s Your Last JP Ver. Lagu tersebut awalnya diperkenalkan pada 2017 saat grup mulai memperluas aktivitas promosi di Jepang.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan