BTS Dan BLACKPINK Raih Sertifikasi Platinum di Jepang Setelah Lampaui 100 Juta Streaming

JawaPos.com – BTS dan BLACKPINK kembali mencatatkan prestasi di industri musik Jepang setelah meraih sertifikasi Platinum dari Asosiasi Industri Rekaman Jepang atau RIAJ.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (22/5), Penghargaan tersebut diberikan setelah rilisan Jepang kedua grup berhasil melampaui angka 100 juta streaming di negara tersebut.

Capaian itu kembali menegaskan besarnya pengaruh BTS dan BLACKPINK di pasar musik Jepang.

RIAJ memberikan sertifikasi Platinum kepada lagu Jepang BTS berjudul Let Go dan versi Jepang lagu BLACKPINK As If It’s Your Last JP Ver. Kedua lagu tersebut berhasil menembus lebih dari 100 juta streaming yang dihitung khusus dari pendengar di Jepang.

Pencapaian tersebut sekaligus menjadi pengakuan atas konsistensi popularitas kedua grup K-pop itu selama bertahun-tahun.

Sistem sertifikasi streaming di Jepang mulai diterapkan oleh RIAJ sejak 2020 untuk menilai performa lagu digital. Dalam sistem tersebut, lagu memperoleh status Perak setelah mencapai 30 juta streaming, Emas pada angka 50 juta streaming, dan Platinum setelah melampaui 100 juta streaming.

Standar tersebut menjadikan penghargaan Platinum sebagai salah satu pencapaian penting di industri musik Jepang.

Bagi BTS, lagu Let Go pertama kali dirilis pada 2018 sebagai bagian dari album Jepang Face Yourself. Lagu tersebut menjadi salah satu karya orisinal Jepang milik grup yang mendapat perhatian besar dari penggemar.

Setelah bertahun-tahun sejak peluncurannya, lagu itu akhirnya berhasil memperoleh sertifikasi Platinum di Jepang.