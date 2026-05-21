Kick Off: Raisa, Yura Yunita, hingga Padi Reborn Terlibat dalam Pagelaran Sabang Merauke 2026

JawaPos.com - Pegelaran Sabang Merauke- Hanya Indonesia yang Punya 2026 kini mulai kick off. Pagelaran ini akan dilaksanakan dengan skala penonton yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertunjukan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 dan 2024, Pagelaran Sabang Merauke melibatkan sekitar 10 ribu penonton. Namun pagelaran tahun ini yang akan dihelat di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada 21-23 Agustus 2026, melibatkan sekitar 28.000 penonton.

Pegelaran Sabang Merauke- Hanya Indonesia yang Punya 2026 merupakan pertunjukan seni kolosal, megah, modern, sekaligus menghibur. Pertunjukan ini akan melibatkan 1.500 pelaku seni di atas panggung. Mulai dari komunitas paduan suara, grup musik orkestra, penyanyi, penari, hingga musisi tradisional.

Penyanyi Yura Yunita, Raisa Andriana, Indra Bekti, hingga Padi Reborn termasuk yang akan terlihat dalam Pegelaran Sabang Merauke- Hanya Indonesia yang Punya 2026. Raisa mengaku sangat antusias terkait keterlibatannya dalam pertunjukan kali ini.

"Dari beberapa tahun lalu sebenarnya sudah ada teman yang ikut. Aku penasaran kapan nih mau diajak, ternyata kesampaian juga di tahun ini. Di sini aku memerankan tokoh Srikandi," kata Raisa di bilangan Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (20/5).

Pegelaran Sabang Merauke- Hanya Indonesia yang Punya 2026 mengangkat kisah Hikayat Srikandi Nusantara. Pertunjukan ini menyoroti perjuangan perempuan dalam cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia sekaligus membangkitkan semangat nasionalisme.

Tema ini sengaja dipilih karena sarat akan nilai keteladanan, keberanian, dan kontribusi dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut akan disampaikan melalui perpaduan tari, musik, dan teater dalam satu kesatuan seni pertunjukan yang bakal dinikmati oleh para penonton.

Gambaran ceritanya, tokoh Srikandi didampingi oleh Limbuk menjadi pusat perjalanan cerita bersama Petruk, Bagong, Zie dan Vanilla dalam menjelajahi berbagai hikayat perempuan Nusantara.