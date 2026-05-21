Kick Off: Raisa, Yura Yunita, hingga Padi Reborn Terlibat dalam Pagelaran Sabang Merauke 2026

Jumpa pers Pagelaran Sabang Merauke 2026 di bilangan Thamrin, Jakarta, Rabu (20/5).
JawaPos.com - Pegelaran Sabang Merauke- Hanya Indonesia yang Punya 2026 kini mulai kick off. Pagelaran ini akan dilaksanakan dengan skala penonton yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertunjukan tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun 2023 dan 2024, Pagelaran Sabang Merauke melibatkan sekitar 10 ribu penonton. Namun pagelaran tahun ini yang akan dihelat di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada 21-23 Agustus 2026, melibatkan sekitar 28.000 penonton.
Pegelaran Sabang Merauke- Hanya Indonesia yang Punya 2026 merupakan pertunjukan seni kolosal, megah, modern, sekaligus menghibur. Pertunjukan ini akan melibatkan 1.500 pelaku seni di atas panggung. Mulai dari komunitas paduan suara, grup musik orkestra, penyanyi, penari, hingga musisi tradisional.
Penyanyi Yura Yunita, Raisa Andriana, Indra Bekti, hingga Padi Reborn termasuk yang akan terlihat dalam Pegelaran Sabang Merauke- Hanya Indonesia yang Punya 2026. Raisa mengaku sangat antusias terkait keterlibatannya dalam pertunjukan kali ini.
Baca Juga:Pesulap Merah Kaget Kuncen Gunung Kawi Blak-blakan Soal Sejumlah Nama Artis Diduga Lakukan Ritual Pesugihan
"Dari beberapa tahun lalu sebenarnya sudah ada teman yang ikut. Aku penasaran kapan nih mau diajak, ternyata kesampaian juga di tahun ini. Di sini aku memerankan tokoh Srikandi," kata Raisa di bilangan Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (20/5).
Pegelaran Sabang Merauke- Hanya Indonesia yang Punya 2026 mengangkat kisah Hikayat Srikandi Nusantara. Pertunjukan ini menyoroti perjuangan perempuan dalam cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia sekaligus membangkitkan semangat nasionalisme.
Tema ini sengaja dipilih karena sarat akan nilai keteladanan, keberanian, dan kontribusi dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut akan disampaikan melalui perpaduan tari, musik, dan teater dalam satu kesatuan seni pertunjukan yang bakal dinikmati oleh para penonton.
Gambaran ceritanya, tokoh Srikandi didampingi oleh Limbuk menjadi pusat perjalanan cerita bersama Petruk, Bagong, Zie dan Vanilla dalam menjelajahi berbagai hikayat perempuan Nusantara.
Perjalanan ini mempertemukan mereka dengan tokoh-tokoh seperti Mande Rubayah (ibunda Malin Kundang), Dayang Sumbi, Mahadewi, hingga Calonarang.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah