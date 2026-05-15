3 Shio yang Harapannya Terkabul di Pertengahan Tahun 2026, Bulan Mei Jadi Awal dari Segalanya

JawaPos.com - Kabar baik datang untuk sebagian orang yang beruntung di pertengahan tahun kuda api ini.

Dalam ramalan astrolog, dikatakan ada segelintir orang yang berkesempatan merasakan indahnya harapan yang terkabul.

Di tahun ini, sejumlah orang dimungkinkan mewujudkan harapannya baik kecil maupun besar melalui momen emas yang akan hadir dalam hidup.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan harapannya terkabul di pertengahan tahun 2026 saat bulan Mei jadi awal dari segalanya.

1. Shio Ular

Keinginan yang telah lama ada dalam benak itu diramalkan akan segera terwujud dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, perubahan dalam hidup akan terjadi sedari bulan Mei ini hingga dampaknya akan terasa secara bertahap.

Salah satu perubahan yang berlangsung adalah rezeki yang jauh lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah lalu.

Maka tidak heran bila mimpi liburan ke luar kota, atau membeli gadget baru akan segera terwujud.