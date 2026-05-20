Lepas dari Musica Studio's Usai 20 Tahun Bersama, D’MASIV Umumkan Logo Baru 

JawaPos.com - Grup musik D’MASIV resmi lepas dari label musik Musica Studio's setelah kurang lebih 20 tahun bersama. Meski berpisah, Rian Ekky Pradipta dkk memastikan tetap berhubungan baik dengan Indrawati Widjaja atau Ibu Acin dan tim.

Rian menegaskan, perpisahan D'MASIV dengan Musica Studio's bukan dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis. Perpisahan ini justru dilatarbelakangi oleh niat baik untuk mewujudkan cita-cita mereka masing-masing.

Perpisahan dengan Musica Studio's merupakan perjalanan sekaligus tantangan baru bagi D'MASIV. Mereka bercita-cita untuk mengembangkan karier tidak hanya di Tanah Air, tapi juga mengembangkan karier di dunia internasional.

Menandai perjalanan baru D'MASIV di dunia hiburan pasca berpisah dari Musica, logo baru secara resmi diperkenalkan ke publik. Perubahan paling mencolok dari terlihat dari adanya pesawat kertas yang ternyata memiliki filosofi cukup dalam bagi grup musik yang lahir dari Ciledug itu.

"Cukup panjang akhirnya kita bisa membuat atau menentukan logo baru. Bagi kami, logo menjadi semacam doa, menjadi karakter yang mencerminkan sebuah band,” ujar Rian selaku vokalis D'MASIV dalam jumpa pers di Halte Tosari, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).

Menurut D'MASIV, pesawat kertas termasuk mainan sederhana yang bisa diterbangkan kemana pun. Kesederhanaan ini dinilai mewakili D'MASIV yang memulai karier dari langkah sederhana di sebuah gang kecil di Ciledug, Jakarta.

Selain itu, pesawat kertas juga melambangkan cita-cita dan mimpi terbang tinggi. Meski berawal dari langkah sederhana, D'MASIV memiliki mimpi dan cita-cita besar ingin karyanya dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin orang di seluruh dunia.

"Kita pengen kasih tahu ke orang-orang setiap manusia punya mimpi. Dan kita boleh bermimpi sejauh-jauhnya atau setinggi-tingginya. Meski kita berawal dari gang kecil, tapi kita ingin karya kita didengar oleh semua orang di dunia," kata Rian.