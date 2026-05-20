Diperankan GoYoun Jung, Moving Musim 2 Rilis Daftar Pemain Lengkap

JawaPos.com - Telah ditunggu-tunggu penggemar, drama Korea berjudul Moving musim 2 kabarnya resmi memulai syuting.

Dilansir dari Soompi, Rabu (20/5), diperankan Go Youn Jung, drama ini selalu mencuri perhatian karena ceritanya yang menyegarkan.

Tepatnya pada 18 Mei, tim produksi Moving 2 merilis video dari sesi pembacaan naskah pertama, yang mengungkapkan susunan pemain lengkapnya.

Diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama karya penulis Kang Full, Moving adalah drama aksi superhero tentang remaja dengan kekuatan super tersembunyi.

Kabarnya, Won Gyu Bin akan mengambil alih peran Bong Seok, menggantikan aktor Lee Jung Ha yang saat ini sedang menjalani wajib militer.

Musim 1 berfokus pada pemeran utama yang lebih muda seperti Bong Seok (Lee Jung Ha), Hui Soo (Go Youn Jung), dan Gang Hoon (Kim Do Hoon).

Kini musim mendatang diharapkan akan lebih berfokus pada karakter yang baru diperkenalkan dan generasi dewasa menjalani kehidupan sehari-hari.