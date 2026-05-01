Made in Korea 2 Makin Menarik, Hyun Bin, Jung Woo Sung, dan Woo Do Hwan Tetap Terjebak?

JawaPos.com – Makin dinanti perilisannya, serial original Disney+ yaitu Made in Korea telah membagikan foto-foto pertama dari Musim 2

Dikutip dari Soompi, Jum’at (1/5), untuk musim pertama, serial ini menyoroti Baek Ki Tae (Hyun Bin), seorang pria yang didorong oleh ambisi akan kekayaan dan kekuasaan.

Kemudian ada jaksa Jang Geon Young (Jung Woo Sung), yang mengorbankan segalanya untuk menghentikannya, saat mereka menghadapi peristiwa monumental di tahun 1970-an yang penuh gejolak.

Nantinya untuk Made in Korea 2, yang berlatar sembilan tahun setelah akhir Musim 1, mengikuti Baek Ki Tae, yang kini berada di puncak kekuasaan.

Kemudian Jang Geon Young, yang telah mempersiapkan serangan balasan dan Baek Ki Hyun (Woo Do Hwan), yang mengejar jalan yang berbeda menuju kekuasaan dari kakak laki-lakinya.

Terlihat sekali ambisi mereka lepas kendali, mengguncang keadaan dan menciptakan keretakan yang tak dapat diperbaiki.

Makin menarik, foto-foto terbaru menunjukkan suasana mencekam saat Baek Ki Tae, Jang Geon Young, dan Baek Ki Hyun kembali dengan kehadiran yang lebih kuat.