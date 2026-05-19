Happy Asmara Kolaborasi dengan Pokémon, Hadirkan Kopi Dangdut-Goyang Hepika

JawaPos.com - Happy Asmara menghadirkan gebrakan baru untuk para penggemarnya di Tanah Air. Penyanyi dangdut berjuluk Queen of Ambyar itu untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan Pikachu dari Pokémon menghadirkan Kopi Dangdut ver. Goyang Hepika.

Bagi Happy Asmara, ini merupakan pencapaian besar bisa menghadirkan sebuah karya dengan berkolaborasi bersama Pokémon. Sementara bagi Pokémon, kolaborasi ini juga sangat spesial karena kali pertama berkolaborasi dengan musik dangdut, genre musik yang merupakan identitas bangsa Indonesia.

“Kolaborasi ini sangat istimewa bagi saya karena versi terbaru ini menjadi lagu dengan daya tarik segar memadukan rasa nostalgia,” kata Happy Asmara di bilangan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

Lagu Kopi Dangdut yang merupakan lagu mahakarya dari Fahmi Shahab dan dikenal banyak orang, kini hadir lebih segar dengan nuansa klasik dan modern dibawakan oleh Happy Asmara.

Hepika menggabungkan kata happy dari Happy Asmara dan Pika dari Pikachu. Ini merupakan kata sandi menandai kolaborasi mereka. Dalam video musiknya, Happy Asmara, Pikachu, dan yang lainnya berjoget dengan riang gembira.

Menariknya, dalam video musiknya, terdapat Goyang Hepika yang tutorial tariannya akan dibocorkan ke publik, direncanakan akan dirilis secara resmi melalui akun TikTok Happy Asmara.

"Saya berharap lagu ini membawa kebahagiaan bagi semua orang yang menonton dan mendengarkannya, seperti Pikachu yang selalu menghadirkan senyum dan kebahagiaan," tuturnya.

Bukan hanya menghadirkan versi musik video Happy Asmara menyanyikan lagu Kopi Dangdut ver. Goyang Hepika, Happy Asmara juga akan tampil spesial bersama pasangannya, Gilga Sahid, membawakan lagu itu. Duet mereka akan dirilis di kanal YouTube.